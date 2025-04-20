Обвиняемый в попытке захвата московского ТЦ ушел на СВО

Адвокат Константин Скрыпник, обвиняемый в попытке мошеннического захвата торгового центра «Галерея Водолей» в Москве, заключил контракт с Минобороны и отправился на специальную военную операцию. Рассмотрение его дела в Симоновском суде приостановлено, сообщили в суде.
«Рассмотрение уголовного дела Скрыпника приостановлено в связи с заключением им контракта с Минобороны и убытием к месту службы», — сообщили ТАСС в Симоновском суде Москвы. Скрыпник обвиняется в двух эпизодах покушения на мошенничество на сумму около двух млрд рублей.
Первый эпизод связан с попыткой захвата ТЦ «Галерея Водолей» на Ореховом бульваре, принадлежащего ООО «Югра Лтд». По версии следствия, в 2016 году Скрыпник разработал схему с использованием поддельных документов, согласно которым он якобы приобрел часть ТЦ, внеся задаток в 165,6 млн рублей. В афере участвовали отставной капитан ФСБ Андрей Чуманов, подполковник ФСБ в отставке Ролан Гагоев и бизнесмен Глеб Привалов. Они подали иск в Гудермесский суд Чечни, требуя почти два млрд рублей неустойки, что привело к аресту ТЦ. Однако план провалился после обращения владельцев в правоохранительные органы.
Второй эпизод касается фальсификации долга в 10 млн долларов, приписанного финансисту Анджеле Сергеевой, бывшей совладелице обанкротившегося банка ВВБ. Сергеева признана потерпевшей по делу. Скрыпник находился в розыске с июля 2020 года, был задержан в Москве летом 2022 года и помещен под арест, позже замененный на запрет определенных действий. Свою вину он не признал.
Симоновский суд начал рассматривать дело Скрыпника в декабре 2023 года, но теперь процесс приостановлен из-за его участия в СВО. По данным «Коммерсанта», стоимость ТЦ «Галерея Водолей» оценивается в 1,89 млрд рублей, а потерпевшим признан владелец помещений ООО «Югра Лтд». Решение о возобновлении дела будет зависеть от возвращения Скрыпника со службы.
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