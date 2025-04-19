19 апреля 2025

Курган богат талантами: самбисты стали призерами межрегиональных соревнований

Курганские самбисты стали призерами межрегиональных соревнований
© Служба новостей «URA.RU»
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Самбисты из Куртамыша стали призерами межрегиональных соревнований
Самбисты из Куртамыша стали призерами межрегиональных соревнований Фото:

Самбисты из Куртамышского округа (Курганская область) завоевали медали на межрегиональных соревнованиях в Челябинской области. Об этом сообщают власти округа.

«В дисциплине боевое самбо золото завоевал Горбатов Данила Иванович — тренер детско-юношеской спортивной школы. Также в числе призеров оказался Никита Горохов, занявший третье место. В категории спортивное самбо бронзовую медаль завоевал Евгений Мещеряков», — говорится в telegram-канале «Куртамышский муниципальный округ». Турнир собрал более 250 сильнейших борцов из разных уголков страны — Челябинской, Воронежской, Курганской, Тюменской, Новосибирской, Оренбургской, Свердловской областей, Республики Башкортостан и Краснодарского края.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский самбист Самир Велиев завоевал серебро на всероссийских соревнованиях по самбо в категории до 88 кг. Турнир прошел 18 апреля в Нижневартовске. 

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Самбисты из Куртамышского округа (Курганская область) завоевали медали на межрегиональных соревнованиях в Челябинской области. Об этом сообщают власти округа. «В дисциплине боевое самбо золото завоевал Горбатов Данила Иванович — тренер детско-юношеской спортивной школы. Также в числе призеров оказался Никита Горохов, занявший третье место. В категории спортивное самбо бронзовую медаль завоевал Евгений Мещеряков», — говорится в telegram-канале «Куртамышский муниципальный округ». Турнир собрал более 250 сильнейших борцов из разных уголков страны — Челябинской, Воронежской, Курганской, Тюменской, Новосибирской, Оренбургской, Свердловской областей, Республики Башкортостан и Краснодарского края. Ранее URA.RU сообщало, что курганский самбист Самир Велиев завоевал серебро на всероссийских соревнованиях по самбо в категории до 88 кг. Турнир прошел 18 апреля в Нижневартовске. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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