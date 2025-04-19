Курган богат талантами: самбисты стали призерами межрегиональных соревнований

Самбисты из Куртамышского округа (Курганская область) завоевали медали на межрегиональных соревнованиях в Челябинской области. Об этом сообщают власти округа.
«В дисциплине боевое самбо золото завоевал Горбатов Данила Иванович — тренер детско-юношеской спортивной школы. Также в числе призеров оказался Никита Горохов, занявший третье место. В категории спортивное самбо бронзовую медаль завоевал Евгений Мещеряков», — говорится в telegram-канале «Куртамышский муниципальный округ». Турнир собрал более 250 сильнейших борцов из разных уголков страны — Челябинской, Воронежской, Курганской, Тюменской, Новосибирской, Оренбургской, Свердловской областей, Республики Башкортостан и Краснодарского края.
Ранее URA.RU сообщало, что курганский самбист Самир Велиев завоевал серебро на всероссийских соревнованиях по самбо в категории до 88 кг. Турнир прошел 18 апреля в Нижневартовске.
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