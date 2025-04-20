Россиян предупредили о новой магнитной буре

В понедельник, 21 апреля, на Земле ожидаются магнитные бури слабого и среднего уровня из-за масштабной корональной дыры на Солнце. Существует вероятность сильных бурь, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Уже в середине дня понедельника возобновятся возмущения геомагнитного поля, которые к вечеру, с вероятностью около 80%, превратятся в магнитные бури слабого, а затем и среднего уровня, классов G1–G2», — написал Леус в своем telegram-канале. По данным мировых прогностических центров, новая корональная дыра на Солнце вызовет возмущения геомагнитного поля Земли, начиная с середины дня 21 апреля.
Отмечается, что к вечеру понедельника с вероятностью 80% начнутся магнитные бури классов G1 (слабые) и G2 (средние). С вероятностью 10% бури могут достичь уровней G3 (сильные) или даже G4 (очень сильные). Возмущения магнитосферы, как ожидается, продлятся около двух суток.
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