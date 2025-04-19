19 апреля 2025

Следователи начали проверку после падения ребенка с окна жилого дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователями проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы
Следователями проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы Фото:

В Кунгуре (Пермский край) следователи выясняют обстоятельства падения ребенка из окна жилого дома. Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Пермскому краю.

 «Кунгурским межрайонным следственным отделом проводится проверка по факту падения мальчика 2019 года рождения из окна квартиры. Предварительно, в ночь с 18 на 19 апреля 2025 года ребенок находился один в квартире, расположенной на четвертом этаже многоквартирного дома. Оставшись без присмотра матери, ребенок самостоятельно залез на подоконник и выпал из окна. Мальчик госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь», — сообщает telegram-канал ведомства.

Следователи уже провели осмотр места происшествия. На данный момент опрашиваются очевидцы и проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кунгуре группа подростков обнаружила плачущего ребенка на земле возле пятиэтажки. Источник URA.RU в муниципалитете объяснил, что все случилось на улице Ленина. Ребенок, вероятно, из неблагополучной семьи.

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В Кунгуре (Пермский край) следователи выясняют обстоятельства падения ребенка из окна жилого дома. Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Пермскому краю.  «Кунгурским межрайонным следственным отделом проводится проверка по факту падения мальчика 2019 года рождения из окна квартиры. Предварительно, в ночь с 18 на 19 апреля 2025 года ребенок находился один в квартире, расположенной на четвертом этаже многоквартирного дома. Оставшись без присмотра матери, ребенок самостоятельно залез на подоконник и выпал из окна. Мальчик госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь», — сообщает telegram-канал ведомства. Следователи уже провели осмотр места происшествия. На данный момент опрашиваются очевидцы и проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Ранее URA.RU сообщало, что в Кунгуре группа подростков обнаружила плачущего ребенка на земле возле пятиэтажки. Источник URA.RU в муниципалитете объяснил, что все случилось на улице Ленина. Ребенок, вероятно, из неблагополучной семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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