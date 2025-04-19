Следователи начали проверку после падения ребенка с окна жилого дома

В Кунгуре (Пермский край) следователи выясняют обстоятельства падения ребенка из окна жилого дома. Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Пермскому краю.
«Кунгурским межрайонным следственным отделом проводится проверка по факту падения мальчика 2019 года рождения из окна квартиры. Предварительно, в ночь с 18 на 19 апреля 2025 года ребенок находился один в квартире, расположенной на четвертом этаже многоквартирного дома. Оставшись без присмотра матери, ребенок самостоятельно залез на подоконник и выпал из окна. Мальчик госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь», — сообщает telegram-канал ведомства.
Следователи уже провели осмотр места происшествия. На данный момент опрашиваются очевидцы и проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кунгуре группа подростков обнаружила плачущего ребенка на земле возле пятиэтажки. Источник URA.RU в муниципалитете объяснил, что все случилось на улице Ленина. Ребенок, вероятно, из неблагополучной семьи.
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