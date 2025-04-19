19 апреля 2025
18 апреля 2025

Подростки нашли плачущего ребенка под окнами жилого дома в Кунгуре

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенку потребовалась экстренная помощь медиков
Ребенку потребовалась экстренная помощь медиков Фото:

В Кунгуре (Пермский край) группа подростков обнаружила плачущего ребенка на земле возле пятиэтажки. Инцидент произошел 18 апреля, пояснили очевидцы.

«Около 23:00, проходя мимо дома, услышали детский стон. Включили фонарик на телефоне и увидел лежащего под окнами ребенка возраста 3-4 года. Вызвали скорую, которая увезла его в больницу» — цитирует своих подписчиков telegram-канал «ЧП Кунгур».

Источник URA.RU в муниципалитете объяснил, что все случилось на улице Ленина. Ребенок, вероятно, выпал из окна, он из неблагополучной семьи. В момент ЧП родителей дома не было. Сам пострадавший чуть постарше, он находится в реанимации, уточнил собеседник информационного агентства.

Ранее в Перми в течение недели произошли сразу два алогичных случая. В причинах разбирались специалисты СУ СКР по региону. 

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В Кунгуре (Пермский край) группа подростков обнаружила плачущего ребенка на земле возле пятиэтажки. Инцидент произошел 18 апреля, пояснили очевидцы. «Около 23:00, проходя мимо дома, услышали детский стон. Включили фонарик на телефоне и увидел лежащего под окнами ребенка возраста 3-4 года. Вызвали скорую, которая увезла его в больницу» — цитирует своих подписчиков telegram-канал «ЧП Кунгур». Источник URA.RU в муниципалитете объяснил, что все случилось на улице Ленина. Ребенок, вероятно, выпал из окна, он из неблагополучной семьи. В момент ЧП родителей дома не было. Сам пострадавший чуть постарше, он находится в реанимации, уточнил собеседник информационного агентства. Ранее в Перми в течение недели произошли сразу два алогичных случая. В причинах разбирались специалисты СУ СКР по региону. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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