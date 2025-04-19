Подростки нашли плачущего ребенка под окнами жилого дома в Кунгуре

В Кунгуре (Пермский край) группа подростков обнаружила плачущего ребенка на земле возле пятиэтажки. Инцидент произошел 18 апреля, пояснили очевидцы.
«Около 23:00, проходя мимо дома, услышали детский стон. Включили фонарик на телефоне и увидел лежащего под окнами ребенка возраста 3-4 года. Вызвали скорую, которая увезла его в больницу» — цитирует своих подписчиков telegram-канал «ЧП Кунгур».
Источник URA.RU в муниципалитете объяснил, что все случилось на улице Ленина. Ребенок, вероятно, выпал из окна, он из неблагополучной семьи. В момент ЧП родителей дома не было. Сам пострадавший чуть постарше, он находится в реанимации, уточнил собеседник информационного агентства.
Ранее в Перми в течение недели произошли сразу два алогичных случая. В причинах разбирались специалисты СУ СКР по региону.
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