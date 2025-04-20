На Сахалине разлилась нефть при перекачке топлива с танкера

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При перекачке топлива в береговые емкости из танкера «Александр Кащук» произошел разлив нефти
При перекачке топлива в береговые емкости из танкера «Александр Кащук» произошел разлив нефти Фото:

В Холмском морском торговом порту на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов во время перекачки топлива с танкера «Александр Кащук». Началась проверка, судно ограждено бонами для предотвращения загрязнения, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

«Сегодня при перекачке топлива в береговые емкости из танкера „Александр Кащук“, находящегося на 6 причале ПАО „Холмский морской торговый порт“ в г. Холмске, произошел разлив нефтепродуктов», — сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства при эксплуатации водного транспорта. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Прокуратура также контролирует ход аварийно-спасательной операции, направленной на ликвидацию последствий разлива. Информация о масштабах загрязнения, причинах инцидента и возможном ущербе окружающей среде пока не уточняется.

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В Холмском морском торговом порту на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов во время перекачки топлива с танкера «Александр Кащук». Началась проверка, судно ограждено бонами для предотвращения загрязнения, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. «Сегодня при перекачке топлива в береговые емкости из танкера „Александр Кащук“, находящегося на 6 причале ПАО „Холмский морской торговый порт“ в г. Холмске, произошел разлив нефтепродуктов», — сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства при эксплуатации водного транспорта. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Прокуратура также контролирует ход аварийно-спасательной операции, направленной на ликвидацию последствий разлива. Информация о масштабах загрязнения, причинах инцидента и возможном ущербе окружающей среде пока не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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