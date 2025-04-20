На Сахалине разлилась нефть при перекачке топлива с танкера

В Холмском морском торговом порту на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов во время перекачки топлива с танкера «Александр Кащук». Началась проверка, судно ограждено бонами для предотвращения загрязнения, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
«Сегодня при перекачке топлива в береговые емкости из танкера „Александр Кащук“, находящегося на 6 причале ПАО „Холмский морской торговый порт“ в г. Холмске, произошел разлив нефтепродуктов», — сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства при эксплуатации водного транспорта. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Прокуратура также контролирует ход аварийно-спасательной операции, направленной на ликвидацию последствий разлива. Информация о масштабах загрязнения, причинах инцидента и возможном ущербе окружающей среде пока не уточняется.
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