19 апреля 2025

Трассу из Челябинска закрыли из-за едкого дыма. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГАИ перекрыли трассу
Сотрудники ГАИ перекрыли трассу Фото:

На 39-м километре автодороги «Челябинск — Троицк» произошел масштабный ландшафтный пожар. Трасса вся в едком дыме и ее закрыли для водителей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. 

«Пожар сопровождается сильным задымлением, значительно ухудшившим видимость на трассе. В настоящее время на месте работает пожарный расчет. Сотрудники Госавтоинспекции полностью остановили транспортный поток на данном участке», — говорится в заявлении ведомства. 

Водителей, планирующих поездку в направлении Троицка, просят воздержаться от выезда. Или выбрать альтернативные маршруты. Ранее жителей региона предупредили, что область столкнется с аномально жаркой погодой с 20 по 24 апреля. В эти дни среднесуточные температуры превысят климатическую норму, что создает экстремальные условия для возникновения природных пожаров. 

Видимость на трассе практически нулевая
Видимость на трассе практически нулевая
Фото:

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На 39-м километре автодороги «Челябинск — Троицк» произошел масштабный ландшафтный пожар. Трасса вся в едком дыме и ее закрыли для водителей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.  «Пожар сопровождается сильным задымлением, значительно ухудшившим видимость на трассе. В настоящее время на месте работает пожарный расчет. Сотрудники Госавтоинспекции полностью остановили транспортный поток на данном участке», — говорится в заявлении ведомства.  Водителей, планирующих поездку в направлении Троицка, просят воздержаться от выезда. Или выбрать альтернативные маршруты. Ранее жителей региона предупредили, что область столкнется с аномально жаркой погодой с 20 по 24 апреля. В эти дни среднесуточные температуры превысят климатическую норму, что создает экстремальные условия для возникновения природных пожаров. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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