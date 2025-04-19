На 39-м километре автодороги «Челябинск — Троицк» произошел масштабный ландшафтный пожар. Трасса вся в едком дыме и ее закрыли для водителей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
«Пожар сопровождается сильным задымлением, значительно ухудшившим видимость на трассе. В настоящее время на месте работает пожарный расчет. Сотрудники Госавтоинспекции полностью остановили транспортный поток на данном участке», — говорится в заявлении ведомства.
Водителей, планирующих поездку в направлении Троицка, просят воздержаться от выезда. Или выбрать альтернативные маршруты. Ранее жителей региона предупредили, что область столкнется с аномально жаркой погодой с 20 по 24 апреля. В эти дни среднесуточные температуры превысят климатическую норму, что создает экстремальные условия для возникновения природных пожаров.
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