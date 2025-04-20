Симоньян призналась в страшном заболевании

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призналась, что с рождения у нее отсутствует левая сонная артерия. Об этом она сообщила в программе «Судьба человека». По словам Симоньян, об особенностях своего организма она узнала лишь в 30 лет во время планового медицинского обследования.
«У меня нет левой сонной артерии с рождения. Узнала в 30 лет на чекапе. Врачи ее не находят. Меня просят что-то написать. А как это может быть? Я вообще ни на что не жалуюсь, я не знала бы об этом», — сказала Симоньян, видео с программы опубликовано на ее Rutube-канале. Она также отметила, что медиков удивило ее состояние, поскольку при таком диагнозе обычно наблюдаются серьезные когнитивные нарушения.
Также Маргарита Симоньян сообщила, что после пережитой клинической смерти ее супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна, рассматривала возможность отправиться в зону проведения специальной военной операции. Как отметила Симоньян, в момент резкого ухудшения состояния Кеосаяна она находилась не рядом с ним, что стало для нее причиной чувства вины. По словам журналистки, она серьезно задумывалась о том, чтобы оставить детей под опекой своих сестер. Однако впоследствии Симоньян приняла решение отказаться от этой идеи ради благополучия детей.
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