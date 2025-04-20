Посол Мельник: Украина может воевать до 2029 года, но с помощью Запада

Украина способна продолжать вооруженное противостояние с Россией как минимум до 2029 года при условии, что Германия и другие европейские государства обеспечат финансирование военных расходов. Об этом сообщает бывший посол Украины в Германии и Бразилии Андрей Мельник.
«Украина сможет продолжать противостояние с РФ еще, по крайней мере, четыре года, если Германия и другие страны Европы возьмут на себя финансирование военных расходов», — передает агентство Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом) слова экс-посла. По словам Мельника, европейские страны должны гарантировать финансовую поддержку украинским вооруженным силам как минимум до 2029 года, чтобы Украина могла успешно противостоять России.
Ранее Мельник обратился к вероятному будущему канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу с призывом незамедлительно объявить о поставке 150 крылатых ракет Taurus на Украину. В то же время Мерц подчеркнул, что этот вопрос будет решаться только при условии согласования с европейскими союзниками, передает RT.
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