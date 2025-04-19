В Курганской области за сутки ликвидировано 12 пожаров

За последние сутки в Курганской области произошло 12 пожаров, включая возгорания в жилых домах, банях, на открытых территориях и мусорных площадках. Об этом сообщает МЧС Курганской области.
«За минувшие сутки в Курганской области ликвидировано 12 пожаров», — говорится в telegram-канале «МЧС Курганской области». Крупнейший из них — в селе Вяткино Каргапольского округа, где сгорело 72 квадратных метра жилого дома. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.
В Кургане, Петухово, Локомотивном и других населенных пунктах причиной пожаров стали нарушения при эксплуатации печей и электроприборов. Кроме того, был зафиксирован один ландшафтный пожар и одно происшествие на воде. Сотрудники МЧС также один раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП.
Ранее в Курганской области также фиксировалось значительное количество пожаров: за предыдущие сутки было ликвидировано девять возгораний, среди которых шесть ландшафтных и несколько происшествий в жилых и хозяйственных постройках. Причинами пожаров назывались нарушения эксплуатации электрооборудования и печей, а также неосторожное обращение с огнем.
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