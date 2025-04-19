19 апреля 2025

В Курганской области за сутки ликвидировано 12 пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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За последние сутки в Курганской области произошло 12 пожаров
За последние сутки в Курганской области произошло 12 пожаров Фото:

За последние сутки в Курганской области произошло 12 пожаров, включая возгорания в жилых домах, банях, на открытых территориях и мусорных площадках. Об этом сообщает МЧС Курганской области.

«За минувшие сутки в Курганской области ликвидировано 12 пожаров», — говорится в telegram-канале «МЧС Курганской области». Крупнейший из них — в селе Вяткино Каргапольского округа, где сгорело 72 квадратных метра жилого дома. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.

В Кургане, Петухово, Локомотивном и других населенных пунктах причиной пожаров стали нарушения при эксплуатации печей и электроприборов. Кроме того, был зафиксирован один ландшафтный пожар и одно происшествие на воде. Сотрудники МЧС также один раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП.

Ранее в Курганской области также фиксировалось значительное количество пожаров: за предыдущие сутки было ликвидировано девять возгораний, среди которых шесть ландшафтных и несколько происшествий в жилых и хозяйственных постройках. Причинами пожаров назывались нарушения эксплуатации электрооборудования и печей, а также неосторожное обращение с огнем.

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За последние сутки в Курганской области произошло 12 пожаров, включая возгорания в жилых домах, банях, на открытых территориях и мусорных площадках. Об этом сообщает МЧС Курганской области. «За минувшие сутки в Курганской области ликвидировано 12 пожаров», — говорится в telegram-канале «МЧС Курганской области». Крупнейший из них — в селе Вяткино Каргапольского округа, где сгорело 72 квадратных метра жилого дома. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем. В Кургане, Петухово, Локомотивном и других населенных пунктах причиной пожаров стали нарушения при эксплуатации печей и электроприборов. Кроме того, был зафиксирован один ландшафтный пожар и одно происшествие на воде. Сотрудники МЧС также один раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП. Ранее в Курганской области также фиксировалось значительное количество пожаров: за предыдущие сутки было ликвидировано девять возгораний, среди которых шесть ландшафтных и несколько происшествий в жилых и хозяйственных постройках. Причинами пожаров назывались нарушения эксплуатации электрооборудования и печей, а также неосторожное обращение с огнем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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