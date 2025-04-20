«Сумма сильно преувеличена»: концертный директор Леонтьева — о его гонораре в 15 млн рублей

Концертный директор Леонтьева: он готов выезжать на мероприятия в России
© Служба новостей «URA.RU»
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Валерий Леонтьев завершил музыкальную карьеру для широкой публики
Валерий Леонтьев завершил музыкальную карьеру для широкой публики Фото:

Певец Валерий Леонтьев не получает гонорар в размере 15 млн рублей. Об этом в разговоре с URA.RU заявил концертный директор артиста Борис Чигирев. Представитель исполнителя хита «Дельтаплан» отметил, что подобные вбросы делают те, кому нечем заняться.

«Я не подтверждаю эту информацию. Эта сумма сильно преувеличена. Не знаю, откуда она взялась», — пояснил собеседник агентства.

Чигирев напомнил, что Леонтьев давно завершил концертную деятельность в рамках больших афишных концертов. Однако от предложений частного характера, певец не отказывается. Выступать он готов по всему миру.

«Валерий Яковлевич может выступить и в России, и в Европе. Где угодно, где предложат. Он завершил творческую карьеру в плане сольных концертов. Но иногда выезжает на заказные мероприятия. В Россию тоже собирается, если позовут», — говорит концертный директор.

Сейчас Леонтьев проживает в Майами, куда он переехал еще в нулевые. Когда были гастроли в России, артист жил на две страны, сейчас же 76-летний исполнитель осел в США. Чигирев также подчеркнул, что со здоровьем народного артиста Российской Федерации все в порядке, вопреки различным тревожным слухам.

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Певец Валерий Леонтьев не получает гонорар в размере 15 млн рублей. Об этом в разговоре с URA.RU заявил концертный директор артиста Борис Чигирев. Представитель исполнителя хита «Дельтаплан» отметил, что подобные вбросы делают те, кому нечем заняться. Чигирев напомнил, что Леонтьев давно завершил концертную деятельность в рамках больших афишных концертов. Однако от предложений частного характера, певец не отказывается. Выступать он готов по всему миру. Сейчас Леонтьев проживает в Майами, куда он переехал еще в нулевые. Когда были гастроли в России, артист жил на две страны, сейчас же 76-летний исполнитель осел в США. Чигирев также подчеркнул, что со здоровьем народного артиста Российской Федерации все в порядке, вопреки различным тревожным слухам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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