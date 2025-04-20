Ведьминский бизнес мамы Влада Кадони терпит рекордные убытки

Магический бизнес матери Владислава Кадони, ведьмы Елены Голуновой стал приносить в 2,5 раза меньше дохода, чем в 2023 году. Об этом сообщает Life.
«Несмотря на плотную запись, официальные доходы компании [Голуновой] за последний год составили лишь 700 тысяч рублей, что в 2,5 раза меньше по сравнению с 2023 годом», — передает Life. Там уточняют, что двенадцать лет назад Голунова основала фирму «КАДИ». Компания специализируется на предоставлении оккультных услуг, а также реализации оберегов и литературы эзотерического характера.
Сеансы с так называемой сибирской ведьмой проходят в Москве и Новосибирске. При готовности клиента ожидать в течение года цена составляет 35 тысяч рублей. Если требуется срочная встреча, за организацию приема в течение нескольких месяцев взимается плата в размере 70 тысяч рублей.
Коллега Голуновой по проекту «Битва экстрасенсов» Александр Шепс ежемесячно зарабатывает около двух миллионов рублей на реализации различных магических товаров. Авторский браслет от Шепса оценивается в 145 тысяч рублей, а стоимость ритуального кола составляет 1,1 тысячи рублей, передает «360.ru».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.