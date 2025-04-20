Пять млн рублей — не финал: концертный директор исполнительницы «Матушки» высказался о ее гонораре

Певица Татьяна Куртукова может брать за свои выступления больше пяти млн рублей, все зависит от конкретного мероприятия и заказчика. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил концертный директор исполнительницы хита «Матушка» Борис Чигирев.
«Цифра в пять млн рублей — вырвана из контекста. Речь в этом случае идет о свадьбе или дне рождения, а не о каком-то массовом мероприятии, фестивале или подобном. Гонорар артистки может быть и больше, и меньше этой суммы, нельзя сказать, что именно пять», — говорит представитель звезды.
Татьяна Куртукова — сейчас одна из самых востребованных певец на нашей эстраде наравне с SHAMAN (наст. имя — Ярослав Дронов). Ее хит звучит ото всюду, она жеманный гость на различных патриотических концертах. Возросшая популярность певицы открыла ей двери и в мир корпоративов, которые являются для артистов основным источником заработка.
Чигирев отмечает, что сегодня сольная программа Куртуковой на частных мероприятиях длится до часа, но уже осенью тайминг будет увеличен. «Сейчас готовится сольная программа, которая будет длиться полтора часа. Возможно, уже осенью начнутся с ней гастроли», — пояснил представитель звезды.
Татьяна Куртукова ярко появилась в российском шоу-бизнесе с 2024 году. Ее песня о любви к России и белым березам пришлась по душе зрителям. Интересно, что подобные народные композиции крайне редко добиваются массового признания и успеха.
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