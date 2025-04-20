Трамп поздравил с Пасхой «идиота Байдена и радикально левых безумцев»

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Трамп в Пасху назвал Байдена худшим президентом США и «крайне разрушительным идиотом»
Трамп в Пасху назвал Байдена худшим президентом США и «крайне разрушительным идиотом» Фото:
новость из сюжета
Пасха — 2025

Президент США Дональд Трамп поздравил с Пасхой бывшего главу государства Джо Байдена и других представителей Демократической партии в резкой форме. Байдена нынешний американский лидер назвал «худшим и самым некомпетентным президентом» и «крайне разрушительным идиотом». Обращение политик опубликовал в соцсетях. 

«Счастливой Пасхи всем, включая радикальных левых безумцев, которые так упорно борются и строят козни, чтобы вернуть убийц, наркобаронов, опасных заключенных, психически больных и известных членов банды MS-13 и избивателей жен обратно в нашу страну. <...> Сонный Джо Байден <...> был, безусловно, нашим худшим и самым некомпетентным президентом, человеком, который совершенно не понимал, что делает», — заявил Трамп, также назвав Байдена » разрушительным идиотом». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп также резко раскритиковал правоохранительные органы и судебную систему за, по его мнению, неэффективную работу. Он также заявил об мошенничестве на выборах в 2020 году, когда был избран Байден. «Всем людям, которые мошенничали на президентских выборах 2020 года, <...>, я желаю с большой любовью, искренностью и привязанностью счастливой Пасхи!!!», — отметил он.

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Президент США Дональд Трамп поздравил с Пасхой бывшего главу государства Джо Байдена и других представителей Демократической партии в резкой форме. Байдена нынешний американский лидер назвал «худшим и самым некомпетентным президентом» и «крайне разрушительным идиотом». Обращение политик опубликовал в соцсетях.  «Счастливой Пасхи всем, включая радикальных левых безумцев, которые так упорно борются и строят козни, чтобы вернуть убийц, наркобаронов, опасных заключенных, психически больных и известных членов банды MS-13 и избивателей жен обратно в нашу страну. <...> Сонный Джо Байден <...> был, безусловно, нашим худшим и самым некомпетентным президентом, человеком, который совершенно не понимал, что делает», — заявил Трамп, также назвав Байдена » разрушительным идиотом». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social. Трамп также резко раскритиковал правоохранительные органы и судебную систему за, по его мнению, неэффективную работу. Он также заявил об мошенничестве на выборах в 2020 году, когда был избран Байден. «Всем людям, которые мошенничали на президентских выборах 2020 года, <...>, я желаю с большой любовью, искренностью и привязанностью счастливой Пасхи!!!», — отметил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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