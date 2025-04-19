19 апреля 2025
18 апреля 2025

Скандальный застройщик властей Нижневартовска стал фигурантом уголовного дела. Инсайд

Экс-директора ООО «Вариант» из Нижневартовска Руссу подозревают в мошенничестве
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-застройщика Виктора Руссу подозревают в мошенничестве
Экс-застройщика Виктора Руссу подозревают в мошенничестве Фото:

Скандальный застройщик властей Нижневартовска (ХМАО) стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. По данным источника URA.RU, Виктору Руссу инкриминируют ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Он был экс-директором компании «Вариант», строившей проблемный ЖК «Европейский».

«Мошенничество, о котором идет речь, не связано с „Европейским“, где жителей без малого десяток лет топит то дождь с построенной не по проекту крыши, то нечистоты из подвала. Хотя там уголовное дело тоже есть и расследуется вовсю. Говорят, что Руссу смог нелегально получить земельный участок у мэрии по очень приятной цене. Нарушения выявила городская прокуратура, дело расследует Следственный комитет. В новом деле Руссу у силовиков очень много вопросов к чиновникам городской администрации», — сообщает инсайдер.

По данным СБИС, в компании «Вариант» в 2019 году было введено конкурсное производство, затем оно было прекращено в связи с заключением мирового сокращения. Вместо арбитражного управляющего Бориса Деринга право подписи перешло к новому гендиректору Артему Макарову. Руссу ушел из «Варианта» и переквалифицировался в риэлторы. Он является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Хорс» — компания, судя по ОКВЭД, занимается покупкой и продажей недвижимости.

Оперативно получить комментарий пресс-службы СКР по ХМАО на момент публикации новости не удалось. Подробности ожидаются.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ЖК «Европейский» в Нижневартовске, построенного «Вариантом», пожаловались на невыносимые условия — проблема с протекающей крышей длится уже шестой год. ОНФ предложил чиновникам из мэрии поменяться с жильцами недвижимостью и переехать в Старый Вартовск.

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Скандальный застройщик властей Нижневартовска (ХМАО) стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. По данным источника URA.RU, Виктору Руссу инкриминируют ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Он был экс-директором компании «Вариант», строившей проблемный ЖК «Европейский». «Мошенничество, о котором идет речь, не связано с „Европейским“, где жителей без малого десяток лет топит то дождь с построенной не по проекту крыши, то нечистоты из подвала. Хотя там уголовное дело тоже есть и расследуется вовсю. Говорят, что Руссу смог нелегально получить земельный участок у мэрии по очень приятной цене. Нарушения выявила городская прокуратура, дело расследует Следственный комитет. В новом деле Руссу у силовиков очень много вопросов к чиновникам городской администрации », — сообщает инсайдер. По данным СБИС, в компании «Вариант» в 2019 году было введено конкурсное производство, затем оно было прекращено в связи с заключением мирового сокращения. Вместо арбитражного управляющего Бориса Деринга право подписи перешло к новому гендиректору Артему Макарову. Руссу ушел из «Варианта» и переквалифицировался в риэлторы. Он является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Хорс» — компания, судя по ОКВЭД, занимается покупкой и продажей недвижимости. Оперативно получить комментарий пресс-службы СКР по ХМАО на момент публикации новости не удалось. Подробности ожидаются. Ранее URA.RU сообщало, что жители ЖК «Европейский» в Нижневартовске, построенного «Вариантом», пожаловались на невыносимые условия — проблема с протекающей крышей длится уже шестой год. ОНФ предложил чиновникам из мэрии поменяться с жильцами недвижимостью и переехать в Старый Вартовск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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