Трое курганцев вернулись из украинского плена

Военнослужащие из Курганской области вернулись в Россию из украинского плена по очередному обмену, организованному Министерством обороны. О возвращении земляков сообщается в группе курганского омбудсмена в соцсети «ВКонтакте».
«Прекрасная пасхальная новость. Наши земляки вернулись в Россию из украинского плена. Радуемся вместе с родными и близкими. В качестве жеста доброй воли Россия передала 31 раненого военнопленного в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи», — сообщается в группе уполномоченного по правам человека #ПРАВОЗНАТЬ45 .
Волонтеры опубликовали списки военнослужащих, которых вернули в Россию. Среди них трое курганцев 2000, 2001 и 2004 годов рождения.
Ранее Министерство обороны РФ сообщало о крупном обмене военнопленными между Россией и Украиной. Домой вернулись 246 российских военнослужащих, которым была организована медицинская и психологическая помощь. Столько же пленных были переданы украинской стороне.
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