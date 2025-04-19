19 апреля 2025

Трое курганцев вернулись из украинского плена

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские военные были возвращены в Россию в рамках крупного обмена пленными
Курганские военные были возвращены в Россию в рамках крупного обмена пленными Фото:

Военнослужащие из Курганской области вернулись в Россию из украинского плена по очередному обмену, организованному Министерством обороны. О возвращении земляков сообщается в группе курганского омбудсмена в соцсети «ВКонтакте».

«Прекрасная пасхальная новость. Наши земляки вернулись в Россию из украинского плена. Радуемся вместе с родными и близкими. В качестве жеста доброй воли Россия передала 31 раненого военнопленного в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи», — сообщается в группе уполномоченного по правам человека #ПРАВОЗНАТЬ45 .

Волонтеры опубликовали списки военнослужащих, которых вернули в Россию. Среди них трое курганцев 2000, 2001 и 2004 годов рождения.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало о крупном обмене военнопленными между Россией и Украиной. Домой вернулись 246 российских военнослужащих, которым была организована медицинская и психологическая помощь. Столько же пленных были переданы украинской стороне.

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Военнослужащие из Курганской области вернулись в Россию из украинского плена по очередному обмену, организованному Министерством обороны. О возвращении земляков сообщается в группе курганского омбудсмена в соцсети «ВКонтакте». «Прекрасная пасхальная новость. Наши земляки вернулись в Россию из украинского плена. Радуемся вместе с родными и близкими. В качестве жеста доброй воли Россия передала 31 раненого военнопленного в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи», — сообщается в группе уполномоченного по правам человека #ПРАВОЗНАТЬ45 . Волонтеры опубликовали списки военнослужащих, которых вернули в Россию. Среди них трое курганцев 2000, 2001 и 2004 годов рождения. Ранее Министерство обороны РФ сообщало о крупном обмене военнопленными между Россией и Украиной. Домой вернулись 246 российских военнослужащих, которым была организована медицинская и психологическая помощь. Столько же пленных были переданы украинской стороне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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