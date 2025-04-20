В Германии произошел скандал из-за выдвижения Бербок в ООН

Focus: из-за Бербок Германия рискует остаться без места в Совбезе ООН
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Бербок собирается выдвинуться в ООН
Бербок собирается выдвинуться в ООН Фото:

Назначение нынешнего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на пост главы Генеральной Ассамблеи ООН может обернуться для Берлина потерей возможности занять место в Совете Безопасности Организации. Об этом сообщает немецкий журнал Focus.

«Поспешное выдвижение Бербок на столь высокую международную должность может навредить шансам Германии получить непостоянное место в Совете Безопасности ООН. Существуют опасения, что Бербок может потерять голоса стран Глобального Юга, которые в конечном итоге имеют решающее значение для голосования», — приводит Focus мнение источников в дипломатических кругах.

Журнал также отмечает, что Германия в настоящее время готовит заявку на одно из непостоянных мест в Совбезе ООН, где постоянными членами являются Россия, США, Франция, Великобритания и Китай, а остальные позиции ротируются. В выборах за непостоянные места, которые пройдут в середине 2026 года, помимо Германии примут участие Австрия и Португалия.

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Назначение нынешнего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на пост главы Генеральной Ассамблеи ООН может обернуться для Берлина потерей возможности занять место в Совете Безопасности Организации. Об этом сообщает немецкий журнал Focus. «Поспешное выдвижение Бербок на столь высокую международную должность может навредить шансам Германии получить непостоянное место в Совете Безопасности ООН. Существуют опасения, что Бербок может потерять голоса стран Глобального Юга, которые в конечном итоге имеют решающее значение для голосования», — приводит Focus мнение источников в дипломатических кругах. Журнал также отмечает, что Германия в настоящее время готовит заявку на одно из непостоянных мест в Совбезе ООН, где постоянными членами являются Россия, США, Франция, Великобритания и Китай, а остальные позиции ротируются. В выборах за непостоянные места, которые пройдут в середине 2026 года, помимо Германии примут участие Австрия и Португалия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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