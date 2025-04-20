В Стамбуле собирают подписи в поддержку арестованного Имамоглу

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Мэра Стамбула задержали 19 марта
Мэра Стамбула задержали 19 марта Фото:

Агитаторы крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) проводят в разных районах Стамбула сбор подписей с требованием досрочных президентских выборов и освобождения из-под ареста мэра города Экрема Имамоглу. Об этом сообщают СМИ. 

«Я хочу, чтобы Имамоглу был освобожден, а также можно скорее были проведены выборы, на которых будет обеспечена демократическая и справедливая борьба», — говорится в обращении организаторов акции. По данным партии, на 13 апреля уже удалось собрать более 10 миллионов подписей в поддержку своих требований, пишут РИА Новости. 

Экрем Имамоглу был задержан 19 марта по обвинению в коррупции и связях с террористическими группами, что он назвал политически мотивированным делом. Его арест спровоцировал массовые митинги по всей Турции, на которых полиция применяет перцовый газ и водометы для разгона протестующих.

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Агитаторы крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) проводят в разных районах Стамбула сбор подписей с требованием досрочных президентских выборов и освобождения из-под ареста мэра города Экрема Имамоглу. Об этом сообщают СМИ.  «Я хочу, чтобы Имамоглу был освобожден, а также можно скорее были проведены выборы, на которых будет обеспечена демократическая и справедливая борьба», — говорится в обращении организаторов акции. По данным партии, на 13 апреля уже удалось собрать более 10 миллионов подписей в поддержку своих требований, пишут РИА Новости.  Экрем Имамоглу был задержан 19 марта по обвинению в коррупции и связях с террористическими группами, что он назвал политически мотивированным делом. Его арест спровоцировал массовые митинги по всей Турции, на которых полиция применяет перцовый газ и водометы для разгона протестующих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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