В Стамбуле собирают подписи в поддержку арестованного Имамоглу

Агитаторы крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) проводят в разных районах Стамбула сбор подписей с требованием досрочных президентских выборов и освобождения из-под ареста мэра города Экрема Имамоглу. Об этом сообщают СМИ.
«Я хочу, чтобы Имамоглу был освобожден, а также можно скорее были проведены выборы, на которых будет обеспечена демократическая и справедливая борьба», — говорится в обращении организаторов акции. По данным партии, на 13 апреля уже удалось собрать более 10 миллионов подписей в поддержку своих требований, пишут РИА Новости.
Экрем Имамоглу был задержан 19 марта по обвинению в коррупции и связях с террористическими группами, что он назвал политически мотивированным делом. Его арест спровоцировал массовые митинги по всей Турции, на которых полиция применяет перцовый газ и водометы для разгона протестующих.
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