20 апреля 2025

Делегация парламента Турции прибыла в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Турецкая делегация обсудит региональные вопросы в Москве
Турецкая делегация обсудит региональные вопросы в Москве Фото:

Делегация парламента Турции прибыла в Москву для проведения официальных переговоров по вопросам двустороннего и регионального сотрудничества. Об этом сообщил председатель комиссии по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай в социальной сети Х.

«В качестве членов комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции мы находимся в Москве, столице Российской Федерации. Я надеюсь, что встречи, которые мы проведем, чтобы внести вклад в дальнейшее укрепление наших двусторонних отношений и обменяться мнениями о региональных и глобальных событиях, будут плодотворными», — написал Фуат Октай.

Ранее Турция уже выступала площадкой для международных переговоров, в том числе между Россией и США: следующим местом их встречи выбран Стамбул, что подчеркивает роль страны как центра мировой дипломатии. До этого переговоры между представителями России и США проходили в Санкт-Петербурге.

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Делегация парламента Турции прибыла в Москву для проведения официальных переговоров по вопросам двустороннего и регионального сотрудничества. Об этом сообщил председатель комиссии по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай в социальной сети Х. «В качестве членов комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции мы находимся в Москве, столице Российской Федерации. Я надеюсь, что встречи, которые мы проведем, чтобы внести вклад в дальнейшее укрепление наших двусторонних отношений и обменяться мнениями о региональных и глобальных событиях, будут плодотворными», — написал Фуат Октай. Ранее Турция уже выступала площадкой для международных переговоров, в том числе между Россией и США: следующим местом их встречи выбран Стамбул, что подчеркивает роль страны как центра мировой дипломатии. До этого переговоры между представителями России и США проходили в Санкт-Петербурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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