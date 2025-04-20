Минэкономики понизило прогноз среднегодового курса доллара в 2025 году

Минэкономразвития России скорректировало прогноз по среднегодовому курсу доллара на 2025 год, понизив его с 96,5 до 94,3 рубля за доллар. Об этом сообщил журналистам представитель министерства.
«Мы несколько понизили нашу оценку, но все равно среднегодовой курс мы оцениваем 94,3 рубля за доллар. Исходя из всех вводных, включая нефтяные цены, торговый баланс. Мы считаем, что эта оценка реалистична, но при этом мы понимаем, что колебания, волатильность курса может быть достаточно высокой», — пояснил представитель Минэкономразвития.
Ранее эксперты давали разные оценки динамики курса рубля: аналитик Михаил Беляев прогнозировал его падение до 110 рублей за доллар к концу года на фоне волатильности и внешнеполитических факторов, а Олег Кузьмин из «Ренессанс Капитал» ожидал средний курс на уровне 100 рублей при стабильных ценах на нефть. Оба отмечали, что на рубль существенно влияют внешнеэкономические условия и стоимость нефти.
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