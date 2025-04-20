20 апреля 2025

В России началось извержение вулкана

На Камчатке начал извергаться вулкан Ключевская сопка
© Служба новостей «URA.RU»
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В кратере ночью было зафиксировано свечение
В кратере ночью было зафиксировано свечение Фото:

В России на Камчатке началось извержение самого высокого действующего вулкана в Евразии Ключевская сопка. На его кратере ночью было зафиксировано свечение. Об этом сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН.

«Зафиксировано свечение в вершинном кратере вулкана Ключевская сопка, это начало нового извержения. Свечение длилось несколько минут», — сообщили ТАСС в научном учреждении.

Вулкан расположен в 30 километрах от поселка Ключи. Он находится в Усть-Камчатском районе, где проживает около четырех с половиной тысяч человек, пишет «Царьград».

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В России на Камчатке началось извержение самого высокого действующего вулкана в Евразии Ключевская сопка. На его кратере ночью было зафиксировано свечение. Об этом сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН. «Зафиксировано свечение в вершинном кратере вулкана Ключевская сопка, это начало нового извержения. Свечение длилось несколько минут», — сообщили ТАСС в научном учреждении. Вулкан расположен в 30 километрах от поселка Ключи. Он находится в Усть-Камчатском районе, где проживает около четырех с половиной тысяч человек, пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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