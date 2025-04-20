В России началось извержение вулкана

В России на Камчатке началось извержение самого высокого действующего вулкана в Евразии Ключевская сопка. На его кратере ночью было зафиксировано свечение. Об этом сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН.
«Зафиксировано свечение в вершинном кратере вулкана Ключевская сопка, это начало нового извержения. Свечение длилось несколько минут», — сообщили ТАСС в научном учреждении.
Вулкан расположен в 30 километрах от поселка Ключи. Он находится в Усть-Камчатском районе, где проживает около четырех с половиной тысяч человек, пишет «Царьград».
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