Трамп раскрыл, чего просят у него мировые лидеры

Многие мировые лидеры и главы компаний обратились к администрации США с просьбой снизить таможенные тарифы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Приятно видеть, что мир знает, что мы настроены серьезно, потому что так оно и есть! Они должны исправить последствия десятилетий злоупотреблений, но это будет нелегко для них», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
Ранее, после введения США универсальных тарифов в 10% на товары из 185 стран и повышенных пошлин на импорт автомобилей, почти 70 государств официально обратились к администрации президента Дональда Трампа с предложением начать переговоры о снижении таможенных барьеров. Американские власти заявили о готовности рассмотреть такие предложения при условии отказа партнеров от валютных манипуляций.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.