Трамп раскрыл, чего просят у него мировые лидеры

Трамп: мировые лидеры просят меня снизить таможенные пошлины
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Трамп раскрыл реакцию мировых лидеров на пошлины
Трамп раскрыл реакцию мировых лидеров на пошлины Фото:

Многие мировые лидеры и главы компаний обратились к администрации США с просьбой снизить таможенные тарифы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Приятно видеть, что мир знает, что мы настроены серьезно, потому что так оно и есть! Они должны исправить последствия десятилетий злоупотреблений, но это будет нелегко для них», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Ранее, после введения США универсальных тарифов в 10% на товары из 185 стран и повышенных пошлин на импорт автомобилей, почти 70 государств официально обратились к администрации президента Дональда Трампа с предложением начать переговоры о снижении таможенных барьеров. Американские власти заявили о готовности рассмотреть такие предложения при условии отказа партнеров от валютных манипуляций.

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Многие мировые лидеры и главы компаний обратились к администрации США с просьбой снизить таможенные тарифы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. «Приятно видеть, что мир знает, что мы настроены серьезно, потому что так оно и есть! Они должны исправить последствия десятилетий злоупотреблений, но это будет нелегко для них», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. Ранее, после введения США универсальных тарифов в 10% на товары из 185 стран и повышенных пошлин на импорт автомобилей, почти 70 государств официально обратились к администрации президента Дональда Трампа с предложением начать переговоры о снижении таможенных барьеров. Американские власти заявили о готовности рассмотреть такие предложения при условии отказа партнеров от валютных манипуляций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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