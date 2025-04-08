Представители 70 стран взмолили Трампа о финансовой пощаде

Бессент: около 70 стран попросили США обсудить снижение тарифов
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Страны готовятся к переговорам с Америкой
Страны готовятся к переговорам с Америкой Фото:

Почти 70 государств направили США официальный запрос о начале переговоров по снижению таможенных пошлин. Об этом рассказал министр финансов США Скотт Бессент.

«50, 60, а возможно, почти 70 стран обратились к администрации президента США Дональда Трампа с предложением о переговорах»,- рассказал министр телеканалу Fox Business. Он призвал иностранных партнеров сохранять спокойствие и представить администрации конкретные предложения по снижению тарифов, а также отказу от валютных манипуляций. Бессент подчеркнул, что при выполнении этих условий администрация Трампа в определенный момент готова будет начать переговоры.

2 апреля президент США объявил о введении универсальных тарифов в 10% на товары из 185 стран и территорий, которые вступили в силу уже 3 апреля. С 9 апреля начнут действовать индивидуальные таможенные ставки, а импорт автомобилей со всего мира теперь облагается пошлиной 25%.

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Почти 70 государств направили США официальный запрос о начале переговоров по снижению таможенных пошлин. Об этом рассказал министр финансов США Скотт Бессент. «50, 60, а возможно, почти 70 стран обратились к администрации президента США Дональда Трампа с предложением о переговорах»,- рассказал министр телеканалу Fox Business. Он призвал иностранных партнеров сохранять спокойствие и представить администрации конкретные предложения по снижению тарифов, а также отказу от валютных манипуляций. Бессент подчеркнул, что при выполнении этих условий администрация Трампа в определенный момент готова будет начать переговоры. 2 апреля президент США объявил о введении универсальных тарифов в 10% на товары из 185 стран и территорий, которые вступили в силу уже 3 апреля. С 9 апреля начнут действовать индивидуальные таможенные ставки, а импорт автомобилей со всего мира теперь облагается пошлиной 25%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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