Представители 70 стран взмолили Трампа о финансовой пощаде

Почти 70 государств направили США официальный запрос о начале переговоров по снижению таможенных пошлин. Об этом рассказал министр финансов США Скотт Бессент.
«50, 60, а возможно, почти 70 стран обратились к администрации президента США Дональда Трампа с предложением о переговорах»,- рассказал министр телеканалу Fox Business. Он призвал иностранных партнеров сохранять спокойствие и представить администрации конкретные предложения по снижению тарифов, а также отказу от валютных манипуляций. Бессент подчеркнул, что при выполнении этих условий администрация Трампа в определенный момент готова будет начать переговоры.
2 апреля президент США объявил о введении универсальных тарифов в 10% на товары из 185 стран и территорий, которые вступили в силу уже 3 апреля. С 9 апреля начнут действовать индивидуальные таможенные ставки, а импорт автомобилей со всего мира теперь облагается пошлиной 25%.
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