В России за январь-февраль 2025 года количество исполнительных производств, в рамках которых действует запрет на выезд должников за границу, составило 9,5 миллиона. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП РФ). Показатель вырос почти на три миллиона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«По состоянию на 1 марта 2025 года постановления о временном ограничении права на выезд должников из РФ действовали в рамках 9,5 миллиона исполнительных производств, что почти на три миллиона больше, чем по состоянию на 1 марта 2024 года», — сказали представители ФССП РФ. Их слова передает РИА Новости.
В ведомстве также уточнили, что учет ведется не по количеству самих должников, а именно по количеству исполнительных производств. В службе объяснили, что в отношении одного человека может быть открыто сразу несколько производств, поэтому реальное число граждан, чье право на выезд ограничено, может быть меньше количества возбужденных дел.
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