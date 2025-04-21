Число ограничений на выезд должников из России выросло на три миллиона

ФССП: запрет на выезд должников из РФ действует в рамках 9,5 миллиона дел
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В ФССП рассказали об ограничениях на выезд должников из России
В ФССП рассказали об ограничениях на выезд должников из России Фото:

В России за январь-февраль 2025 года количество исполнительных производств, в рамках которых действует запрет на выезд должников за границу, составило 9,5 миллиона. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП РФ). Показатель вырос почти на три миллиона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«По состоянию на 1 марта 2025 года постановления о временном ограничении права на выезд должников из РФ действовали в рамках 9,5 миллиона исполнительных производств, что почти на три миллиона больше, чем по состоянию на 1 марта 2024 года», — сказали представители ФССП РФ. Их слова передает РИА Новости.

В ведомстве также уточнили, что учет ведется не по количеству самих должников, а именно по количеству исполнительных производств. В службе объяснили, что в отношении одного человека может быть открыто сразу несколько производств, поэтому реальное число граждан, чье право на выезд ограничено, может быть меньше количества возбужденных дел.

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В России за январь-февраль 2025 года количество исполнительных производств, в рамках которых действует запрет на выезд должников за границу, составило 9,5 миллиона. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП РФ). Показатель вырос почти на три миллиона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «По состоянию на 1 марта 2025 года постановления о временном ограничении права на выезд должников из РФ действовали в рамках 9,5 миллиона исполнительных производств, что почти на три миллиона больше, чем по состоянию на 1 марта 2024 года», — сказали представители ФССП РФ. Их слова передает РИА Новости. В ведомстве также уточнили, что учет ведется не по количеству самих должников, а именно по количеству исполнительных производств. В службе объяснили, что в отношении одного человека может быть открыто сразу несколько производств, поэтому реальное число граждан, чье право на выезд ограничено, может быть меньше количества возбужденных дел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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