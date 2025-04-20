Государство забрало у курганца квадроцикл, на котором он разъезжал пьяным

У жителя Курганской области приставы конфисковали квадроцикл за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Транспорт был передан Министерству обороны РФ и отправлен на СВО. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Курганской области.
Мужчина 1976 года рождения ранее уже был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде, однако снова сел за руль, на этот раз квадроцикла, после употребления алкоголя. «Суд признал зауральца виновными в совершении преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ („Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость“). Так как в нетрезвом состоянии мужчина управлял квадроциклом, конфискации подлежало именно это транспортное средство», — пише ведомство.
В дальнейшем судебные приставы передали транспортное средство Министерству обороны Российской Федерации. Квадроцикл был забран представителями военной части и отправлен в зону СВО для использования российскими военными на труднопроходимых участках. В ведомстве отметили, что современная техника поможет бойцам выполнять боевые задачи в сложных условиях.
Ранее в Курганской области суды уже конфисковывали транспортные средства у водителей, повторно задержанных за вождение в состоянии опьянения. С начала 2024 года изъято 20 автомобилей, а нарушителей лишают прав, назначают обязательные работы и направляют технику в доход государства.
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