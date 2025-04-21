WSJ: США давят на Украину, чтобы Киев согласился на мир с Россией

США оказывают давление на Украину, добиваясь ее реакции на предложения администрации американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта, в числе которых рассматривается возможное признание Вашингтоном присоединения Крыма к России и отказ Киева от вступления в НАТО. Об этом сообщают иностранные издания со ссылкой на западных чиновников и материалы, представленные в ходе закрытых переговоров между представителями США, Украины и Европы.
«На этой неделе Украина находится под давлением, требующим отреагировать на ряд далеко идущих идей администрации Трампа о том, как положить конец конфликту на Украине, пойдя на уступки России, включая возможное признание США аннексии Крыма Россией в 2014 году и исключение Киева из состава НАТО», — пишет The Wall Street Journal. По данным издания, план Трампа был изложен в конфиденциальном документе, который американские высокопоставленные чиновники представили своим украинским и европейским коллегам в Париже.
Сейчас Штаты ожидают реакции Киева, которую, предположительно, получат в ходе предстоящей встречи представителей США, Украины и европейских стран в Лондоне в конце текущей недели. В случае достижения согласия между Вашингтоном, европейскими столицами и Киевом сформулированные предложения могут быть направлены российской стороне, говорится в материале.
Газета уточняет, что дипломатический натиск США направлен на подготовку почвы для прекращения огня и возможного урегулирования конфликта. Представитель Госдепартамента отметил, что предложенные идеи рассматриваются как «варианты для взвешивания Киевом», а не как ультиматум. По его словам, «список потенциальных вариантов» был предоставлен «для обсуждения и обратной связи».
Ранее Штаты вновь выразили стремление установить контроль над Запорожской атомной электростанцией. Как сообщает Financial Times, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность использования ЗАЭС в целях добычи редких и стратегически важных полезных ископаемых, находящихся на территории Украины. В публикации отмечается, что эти ресурсы принадлежат Украине, и власти США могут попытаться получить к ним доступ через эксплуатацию атомной электростанции.
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