Впавшую в кому туристку могут привезти из Таиланда в Екатеринбург как труп

Туристке из Екатеринбурге Толстухиной проведут в Таиланде тест на головном мозге

21 апреля 2025 в 11:47 Размер текста - 17 +

Девушку могут транспортировать в РФ уже на этой неделе Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU В ближайшее время в Таиланде проведут решающий тест впавшей в кому екатеринбурженке Дарье Толстухиной. Он покажет, в каком состоянии находится ее мозг, что, в свою очередь, повлияет на стоимость перевозки в Россию. Подробностями поделилась ее подруга Анна Комендантова. «Решается вопрос о тестах на мозговую активность, и есть следующие варианты. Первый: тест показывает, что мозг жив, стабилизируем состояние [Даши], транспортируем спецбортом (3-5 млн рублей). Второй: мозг мертв, подготавливаем документы для транспортировки тела (в разы дешевле, чем спецборт)», — написала Комендантова на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). Несмотря на финансовые и бюрократические сложности друзья и родные надеются на то, что Даша придет в себя. Они допускают, что ее придется перевести в частную клинику и собрать там консилиум. Сбор денег продолжается, все желающие могут оказать посильную помощь. Ссылка для сбора: www.tbank.ru/cf/1V4klVep4ko Фотограф Дарья Толстухина впала в глубокую кому во время отпуска в Таиланде. Местные медики 40 минут не оказывали девушке помощь, требуя деньги. Промедление могло ухудшить состояние туристки. Все это время рядом с ней находилась ее подруга Аня. В выходные к Даше из Екатеринбурга прилетел отец. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ближайшее время в Таиланде проведут решающий тест впавшей в кому екатеринбурженке Дарье Толстухиной. Он покажет, в каком состоянии находится ее мозг, что, в свою очередь, повлияет на стоимость перевозки в Россию. Подробностями поделилась ее подруга Анна Комендантова. «Решается вопрос о тестах на мозговую активность, и есть следующие варианты. Первый: тест показывает, что мозг жив, стабилизируем состояние [Даши], транспортируем спецбортом (3-5 млн рублей). Второй: мозг мертв, подготавливаем документы для транспортировки тела (в разы дешевле, чем спецборт)», — написала Комендантова на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). Несмотря на финансовые и бюрократические сложности друзья и родные надеются на то, что Даша придет в себя. Они допускают, что ее придется перевести в частную клинику и собрать там консилиум. Сбор денег продолжается, все желающие могут оказать посильную помощь. Ссылка для сбора: www.tbank.ru/cf/1V4klVep4ko Фотограф Дарья Толстухина впала в глубокую кому во время отпуска в Таиланде. Местные медики 40 минут не оказывали девушке помощь, требуя деньги. Промедление могло ухудшить состояние туристки. Все это время рядом с ней находилась ее подруга Аня. В выходные к Даше из Екатеринбурга прилетел отец.