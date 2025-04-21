Владислав Бакальчук должен Татьяне Ким 217 млн рублей после раздела имущества

Российский предприниматель Владислав Бакальчук по решению Савеловского суда Москвы должен выплатить своей экс-супруге, гендиректору Wildberries Татьяне Ким 217 миллионов рублей в рамках раздела имущества. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
«Так как стоимость того, что было присуждено Владиславу Бакальчуку, превышает его долю (1/7), суд обязал его выплатить Татьяне Ким 217 миллионов рублей», — заявили в компании. Пресс-релиз есть в распоряжении URA.RU.
По итогам судебного разбирательства Ким сохранила полный контроль над ООО «Вайлдберриз», ООО «Вайлдберриз банк» и средствами на своих персональных счетах. Бакальчук стал владельцем квартиры в Люберцах, земельного участка в Зарайске Московской области, а также компаний «Подольск логистика» и «ВБ девелопмент». Кроме того, в его распоряжение перешли денежные средства, размещенные на его личных банковских счетах.
Ранее в Тверской области сотрудники МВД возбудили уголовное дело в отношении компании ООО «ВБ Девелопмент», связанной с Владиславом Бакальчуком, по подозрению в мошенничестве при строительстве складского комплекса для Wildberries. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба превышает 14 миллионов рублей. Следствие установило, что в период с марта 2023 года по январь 2024 года руководство ООО «ВБ Девелопмент» заключало договоры на выполнение работ по перемещению грунта на строительной площадке, при этом объемы указанных работ были существенно завышены, что привело к значительным финансовым потерям для компании Wildberries.
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