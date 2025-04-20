В выходные курганцы лишились 50 автомобилей из-за нарушений

В Курганской области за прошедшие выходные сотрудники Госавтоинспекции отправили 50 машин на стоянки из-за нарушений. Всего задержали 29 пьяных водителей, а еще 26 человек были привлечены к ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения или после лишения такого права. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
«При этом, в городе Шадринске, Кетовском, Лебяжьевском и Мишкинском округах — пять нетрезвых водителей управляли транспортом в состоянии опьянения повторно. Материалы в отношении данных водителей переданы в отделы полиции для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ», — уточняет ведомство. Госавтоинспекция Курганской области настоятельно рекомендует водителям не подвергать опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения, напоминая о применении самых строгих мер наказания к нарушителям, севшим за руль в состоянии опьянения.
Ранее в Курганской области отмечался значительный рост числа ДТП с участием пьяных водителей: за первые три месяца года таких аварий стало на 71% больше, чем в прошлом году, погибли пять человек, еще 14 получили травмы. За этот период автоинспекторы задержали 693 нетрезвых водителя, из которых 100 управляли автомобилем повторно в состоянии опьянения. Полиция регулярно напоминает о строгом наказании за подобные нарушения.
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