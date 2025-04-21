Челябинский цирк получит финансирование на продолжение реконструкции

Реконструкция челябинского цирка, закрытого для зрителей еще в 2019 году, продолжится в этом году. Из областного бюджета выделят средства на обновление проектно-сметной документации, необходимое для продолжения работ, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«С „Росгосцирком“ достигнута договоренность, что после обновления проектно-сметной документации реконструкция Челябинского цирка возобновится», — говорится в сообщении. Сумма, выделяемая из областного бюджета на обновление проекта, пока не разглашается. Вопрос о дополнительных расходах на 2025 год будет рассмотрен депутатами заксобрания Челябинской области 24 апреля.
Челябинский цирк закрыли на реконструкцию в мае 2019 года. На ремонт было выделено 600 миллионов рублей, однако из-за различных факторов, включая пандемию и изменения в законодательстве, сроки завершения работ переносились несколько раз. В августе 2023 года URA.RU сообщало, что ввод объекта в эксплуатацию перенесли на конец 2025 года из-за новых требований к учреждению.
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