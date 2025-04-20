20 апреля 2025

Рекордное количество квартир нераспродано в Екатеринбурге

В Екатеринбурге обновился исторический максимум предложения новостроек
© Служба новостей «URA.RU»
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Количество башенных кранов, работающих на проектах, выросло на 11%
Количество башенных кранов, работающих на проектах, выросло на 11% Фото:

По итогам 1 квартала 2025 года объем предложения квартир в новостройках обновил исторический максимум в Екатеринбурге. Об этом рассказал глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. 

«Объем предложения на рынке новостроек обновил исторический максимум, приблизившись к отметке в 60 тысяч квартир. Бремя предыдущих решений продолжает давить на рынок, формируя значительный навес предложения», — говорится в аналитике, опубликованной в telegram-канале Хорькова. 

По данным исследования, конкуренция на рынке продолжает повышаться, объем вывода новых проектов долгое время превышает объем реализации. В 1 квартале доля сделок с ипотекой снизилась до 58%. При этом до 162 штук выросло число башенных кранов, что косвенно говорит об активном строительстве новых проектов. 

«За последний квартал индекс кранов вырос на 11%. В 2025 году девелоперы продолжают насыщать рынок новыми проектами, несмотря на отмену массовой льготной ипотеки и существенное снижение спроса», — подытожил Хорьков. 

Ранее URA.RU сообщало, что цены на новостройки выросли в Екатеринбурге. Средняя стоимость одного квадратного метра составила 163,2 тысяч рублей. За год, по данным аналитиков «Циан», «квадрат» подорожал на 7%.

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По итогам 1 квартала 2025 года объем предложения квартир в новостройках обновил исторический максимум в Екатеринбурге. Об этом рассказал глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.  «Объем предложения на рынке новостроек обновил исторический максимум, приблизившись к отметке в 60 тысяч квартир. Бремя предыдущих решений продолжает давить на рынок, формируя значительный навес предложения», — говорится в аналитике, опубликованной в telegram-канале Хорькова.  По данным исследования, конкуренция на рынке продолжает повышаться, объем вывода новых проектов долгое время превышает объем реализации. В 1 квартале доля сделок с ипотекой снизилась до 58%. При этом до 162 штук выросло число башенных кранов, что косвенно говорит об активном строительстве новых проектов.  «За последний квартал индекс кранов вырос на 11%. В 2025 году девелоперы продолжают насыщать рынок новыми проектами, несмотря на отмену массовой льготной ипотеки и существенное снижение спроса», — подытожил Хорьков.  Ранее URA.RU сообщало, что цены на новостройки выросли в Екатеринбурге. Средняя стоимость одного квадратного метра составила 163,2 тысяч рублей. За год, по данным аналитиков «Циан», « квадрат» подорожал на 7%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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