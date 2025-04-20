Из-за буквы в фамилии: замглавы курганского округа выиграл у УМВД пенсионный спор

Бывший сотрудник полиции и действующий замглавы Частоозерского округа (Курганская область) Александр Печенкин выиграл спор у управления МВД региона. Ведомство затягивало оформление пенсии из-за расхождений в написании фамилии экс-сотрудника через букву ё. Суд удовлетворил требования мужчины о признании бездействия полиции незаконным, ему выплатят компенсацию. URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.
«Замглавы Частоозерья по работе с территориями Александр Печенкин добился выплаты морального ущерба и упущенной выгоды от УМВД при оформлении пенсии. Стороны спорили о праве написания фамилии через Ё, из-за чего подполковнику в отставке не выплачивали надбавку», — рассказали источники.
Информация подтвердилась судебными материалами. Летом 2023 года мужчина увольнялся из органов. Когда он ознакомился с приказом, то увидел, что в фамилии нет буквы ё — подписывать его он отказался. Когда он подал заявление о начислении пенсии, то получил ответ, что его пакет документов возвращен из-за несоответствия фамилии. На приказах о приеме на службу буквы ё не было. Мужчине рекомендовали заменить паспорт и исправить фамилию.
Печенкин посчитал действия полицейских незаконными. Затягивание предоставления документов для назначения пенсии лишило его возможности получения надбавки как неработающему пенсионеру на нетрудоспособных членов семьи. Он потребовал взыскать с УМВД моральный вред, потерянную надбавку и расходы на поездки в суды.
Суд признал, что бездействие сотрудников МВД лишило пенсионера своевременного получения пенсии и надбавки к ней. Мужчина получит компенсацию морального ущерба в размере 15 тысяч и около шести тысяч рублей убытков. Также ему возместят расходы на бензин, который он заправлял, чтобы ездить на суды из Частоозерья в Курган.
Ранее в Курганской области уже возникали судебные споры между бывшими сотрудниками полиции и региональным УМВД по вопросам выплат и дисциплинарных взысканий при выходе на пенсию. Так, экс-инспектор ГИБДД пытался оспорить строгий выговор и добиться премий, но суд встал на сторону ведомства, признав правомерность дисциплинарных мер.
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