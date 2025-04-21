Челябинка, получившая трамвайным проводом по лицу, пойдет в суд

Предпринимательница из Челябинска, 4 апреля пострадавшая от попадания в лицо электрического кабеля, планирует подать в суд на виновного в инциденте. Молодая женщина находилась на остановке, когда грузовой автомобиль оборвал трамвайные провода и следом врезался в две машины.
«Никакой компенсации человек не выплатил, просто пропал с радаров. У него миллионные долги по разным делам, сидел. Жду заключение МВД, чтобы подать в суд», — рассказала Анастасия Виноградова в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)
На следующий день после инцидента челябинка поделилась подробностями в своем telegram-канале. Она призналась, что получила ссадины, гематомы, а также закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На правой половине лица повредилась часть кожи.
«Шею же спасла только куртка, что закрывала ее. Попасть в такую ситуацию сидя на остановке (шанс), наверное, 1/1000. Я в хорошем сознании, кожа на лице и шея болят дико», — рассказала тогда Виноградова. Спустя две недели после произошедшего, по словам девушки, она уже поправилась.
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