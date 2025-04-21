Челябинка, получившая трамвайным проводом по лицу, пойдет в суд

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Челябинка получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, однако не дождалась компенсации
Челябинка получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, однако не дождалась компенсации Фото:

Предпринимательница из Челябинска, 4 апреля пострадавшая от попадания в лицо электрического кабеля, планирует подать в суд на виновного в инциденте. Молодая женщина находилась на остановке, когда грузовой автомобиль оборвал трамвайные провода и следом врезался в две машины.

«Никакой компенсации человек не выплатил, просто пропал с радаров. У него миллионные долги по разным делам, сидел. Жду заключение МВД, чтобы подать в суд», — рассказала Анастасия Виноградова в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)

На следующий день после инцидента челябинка поделилась подробностями в своем telegram-канале. Она призналась, что получила ссадины, гематомы, а также закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На правой половине лица повредилась часть кожи.

«Шею же спасла только куртка, что закрывала ее. Попасть в такую ситуацию сидя на остановке (шанс), наверное, 1/1000. Я в хорошем сознании, кожа на лице и шея болят дико», — рассказала тогда Виноградова. Спустя две недели после произошедшего, по словам девушки, она уже поправилась.

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Предпринимательница из Челябинска, 4 апреля пострадавшая от попадания в лицо электрического кабеля, планирует подать в суд на виновного в инциденте. Молодая женщина находилась на остановке, когда грузовой автомобиль оборвал трамвайные провода и следом врезался в две машины. «Никакой компенсации человек не выплатил, просто пропал с радаров. У него миллионные долги по разным делам, сидел. Жду заключение МВД, чтобы подать в суд», — рассказала Анастасия Виноградова в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) На следующий день после инцидента челябинка поделилась подробностями в своем telegram-канале. Она призналась, что получила ссадины, гематомы, а также закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На правой половине лица повредилась часть кожи. «Шею же спасла только куртка, что закрывала ее. Попасть в такую ситуацию сидя на остановке (шанс), наверное, 1/1000. Я в хорошем сознании, кожа на лице и шея болят дико», — рассказала тогда Виноградова. Спустя две недели после произошедшего, по словам девушки, она уже поправилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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