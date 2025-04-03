03 апреля 2025

В Челябинске оборванный грузовиком трамвайный провод травмировал девушку

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП Фото:

В Челябинске на улице Доватора грузовой автомобиль зацепил и оборвал контактную сеть трамваев, а упавший провод травмировал девушку-пешехода и повредил два легковых автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции города.

«Происшествие случилось около 16:50 вблизи дома №40 по улице Доватора. Водитель грузовика Mitsubishi FUSO 1986 года рождения, проезжая через регулируемый перекресток, допустил обрыв трамвайного провода. Оборванный провод упал на остановочный комплекс, где находилась 24-летняя девушка, после чего также нанес механические повреждения припаркованным неподалеку автомобилям Mitsubishi Colt и Lada Granta», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

В результате инцидента пострадавшая челябинка получила телесные повреждения. При проверке документов водителя грузовика выяснилось, что у него отсутствовало при себе водительское удостоверение, а на автомобиле была незаконная тонировка стекол. В отношении нарушителя составлены соответствующие административные материалы.

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В Челябинске на улице Доватора грузовой автомобиль зацепил и оборвал контактную сеть трамваев, а упавший провод травмировал девушку-пешехода и повредил два легковых автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции города. «Происшествие случилось около 16:50 вблизи дома №40 по улице Доватора. Водитель грузовика Mitsubishi FUSO 1986 года рождения, проезжая через регулируемый перекресток, допустил обрыв трамвайного провода. Оборванный провод упал на остановочный комплекс, где находилась 24-летняя девушка, после чего также нанес механические повреждения припаркованным неподалеку автомобилям Mitsubishi Colt и Lada Granta», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В результате инцидента пострадавшая челябинка получила телесные повреждения. При проверке документов водителя грузовика выяснилось, что у него отсутствовало при себе водительское удостоверение, а на автомобиле была незаконная тонировка стекол. В отношении нарушителя составлены соответствующие административные материалы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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