В Челябинске оборванный грузовиком трамвайный провод травмировал девушку

В Челябинске на улице Доватора грузовой автомобиль зацепил и оборвал контактную сеть трамваев, а упавший провод травмировал девушку-пешехода и повредил два легковых автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции города.
«Происшествие случилось около 16:50 вблизи дома №40 по улице Доватора. Водитель грузовика Mitsubishi FUSO 1986 года рождения, проезжая через регулируемый перекресток, допустил обрыв трамвайного провода. Оборванный провод упал на остановочный комплекс, где находилась 24-летняя девушка, после чего также нанес механические повреждения припаркованным неподалеку автомобилям Mitsubishi Colt и Lada Granta», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
В результате инцидента пострадавшая челябинка получила телесные повреждения. При проверке документов водителя грузовика выяснилось, что у него отсутствовало при себе водительское удостоверение, а на автомобиле была незаконная тонировка стекол. В отношении нарушителя составлены соответствующие административные материалы.
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