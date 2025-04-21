Топ-силовик увольняется после попытки захвата власти в свердловской Росгвардии

Из свердловской Росгвардии уходит замначальника ЦЛРР полковник Костарев

22 апреля 2025 в 09:57 Размер текста - 17 +

Станислав Костарев уходит вслед за бывшим шефом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Из управления Росгвардии по Свердловской области уходит замначальника центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР) полковник Станислав Костарев, сказал источник URA.RU. По слухам, в прошлом году он запустил интригу против тогдашнего руководителя центра — полковника Виктора Навоева — чтобы занять его место. «Костарев ездил в Москву, чтобы согласовать свое повышение. Но ему отказали. После этого он написал рапорт об увольнении и ушел в отпуск», — сказал собеседник агентства в силовой среде. По его словам, на место Костарева рассматривают человека из другого региона. Агентство отправило запрос в пресс-службу областного управления Росгвардии. Ответ будет опубликован, как только поступит. О конфликте двух офицеров URA.RU рассказывало в июле прошлого года. Источник агентства тогда уверял, что Костарев, пытаясь сместись Навоева, инициировал проверку из Москвы. Этим он хотел добиться отставки Навоева. Офицер, как стало известно 24 марта, все-таки ушел на пенсию. Врио назначили подполковника Константина Казакова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из управления Росгвардии по Свердловской области уходит замначальника центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР) полковник Станислав Костарев, сказал источник URA.RU. По слухам, в прошлом году он запустил интригу против тогдашнего руководителя центра — полковника Виктора Навоева — чтобы занять его место. «Костарев ездил в Москву, чтобы согласовать свое повышение. Но ему отказали. После этого он написал рапорт об увольнении и ушел в отпуск», — сказал собеседник агентства в силовой среде. По его словам, на место Костарева рассматривают человека из другого региона. Агентство отправило запрос в пресс-службу областного управления Росгвардии. Ответ будет опубликован, как только поступит. О конфликте двух офицеров URA.RU рассказывало в июле прошлого года. Источник агентства тогда уверял, что Костарев, пытаясь сместись Навоева, инициировал проверку из Москвы. Этим он хотел добиться отставки Навоева. Офицер, как стало известно 24 марта, все-таки ушел на пенсию. Врио назначили подполковника Константина Казакова.