23 марта 2025

«Не устраивает политика»: из свердловской Росгвардии массово бегут сотрудники

Увольнение полковника привело к массовым отставкам в свердловской Росгвардии
© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция Парада Победы. 26 апреля 2024. Москва, росгвардия
Увольнения пошли после отставки замначальника Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Из центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛЛР) управления Росгвардии по Свердловской области массово уходят сотрудники. Это произошло после отставки руководителя ЦЛЛР — замначальника управления полковника Виктора Навоева, сказал источник URA.RU в силовой среде.

«Навоев вышел на пенсию, новым начальником центра назначен подполковник Константин Казаков. Говорят, подчиненные не в восторге от него. Их не устраивает политика нового шефа. Около десяти сотрудников написали рапорта об увольнении», — рассказал собеседник агентства.

URA.RU отправило запрос в управление Росгвардии по региону. Ответ будет опубликован, как только поступит.

В июле прошлого года агентство рассказывало о московской проверке в ЦЛЛР. По словам источника, это следствие интриги против Навоева. Ревизия могла пройти с подачи его заместителя — полковника Станислава Костарева, который якобы добивался отставки шефа.

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Из центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛЛР) управления Росгвардии по Свердловской области массово уходят сотрудники. Это произошло после отставки руководителя ЦЛЛР — замначальника управления полковника Виктора Навоева, сказал источник URA.RU в силовой среде. «Навоев вышел на пенсию, новым начальником центра назначен подполковник Константин Казаков. Говорят, подчиненные не в восторге от него. Их не устраивает политика нового шефа. Около десяти сотрудников написали рапорта об увольнении», — рассказал собеседник агентства. URA.RU отправило запрос в управление Росгвардии по региону. Ответ будет опубликован, как только поступит. В июле прошлого года агентство рассказывало о московской проверке в ЦЛЛР. По словам источника, это следствие интриги против Навоева. Ревизия могла пройти с подачи его заместителя — полковника Станислава Костарева, который якобы добивался отставки шефа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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