«Не устраивает политика»: из свердловской Росгвардии массово бегут сотрудники

Из центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛЛР) управления Росгвардии по Свердловской области массово уходят сотрудники. Это произошло после отставки руководителя ЦЛЛР — замначальника управления полковника Виктора Навоева, сказал источник URA.RU в силовой среде.
«Навоев вышел на пенсию, новым начальником центра назначен подполковник Константин Казаков. Говорят, подчиненные не в восторге от него. Их не устраивает политика нового шефа. Около десяти сотрудников написали рапорта об увольнении», — рассказал собеседник агентства.
URA.RU отправило запрос в управление Росгвардии по региону. Ответ будет опубликован, как только поступит.
В июле прошлого года агентство рассказывало о московской проверке в ЦЛЛР. По словам источника, это следствие интриги против Навоева. Ревизия могла пройти с подачи его заместителя — полковника Станислава Костарева, который якобы добивался отставки шефа.
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