«Не устраивает политика»: из свердловской Росгвардии массово бегут сотрудники

Увольнение полковника привело к массовым отставкам в свердловской Росгвардии

24 марта 2025 в 12:23 Размер текста - 17 +

Увольнения пошли после отставки замначальника Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Из центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛЛР) управления Росгвардии по Свердловской области массово уходят сотрудники. Это произошло после отставки руководителя ЦЛЛР — замначальника управления полковника Виктора Навоева, сказал источник URA.RU в силовой среде. «Навоев вышел на пенсию, новым начальником центра назначен подполковник Константин Казаков. Говорят, подчиненные не в восторге от него. Их не устраивает политика нового шефа. Около десяти сотрудников написали рапорта об увольнении», — рассказал собеседник агентства. URA.RU отправило запрос в управление Росгвардии по региону. Ответ будет опубликован, как только поступит. В июле прошлого года агентство рассказывало о московской проверке в ЦЛЛР. По словам источника, это следствие интриги против Навоева. Ревизия могла пройти с подачи его заместителя — полковника Станислава Костарева, который якобы добивался отставки шефа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛЛР) управления Росгвардии по Свердловской области массово уходят сотрудники. Это произошло после отставки руководителя ЦЛЛР — замначальника управления полковника Виктора Навоева, сказал источник URA.RU в силовой среде. «Навоев вышел на пенсию, новым начальником центра назначен подполковник Константин Казаков. Говорят, подчиненные не в восторге от него. Их не устраивает политика нового шефа. Около десяти сотрудников написали рапорта об увольнении», — рассказал собеседник агентства. URA.RU отправило запрос в управление Росгвардии по региону. Ответ будет опубликован, как только поступит. В июле прошлого года агентство рассказывало о московской проверке в ЦЛЛР. По словам источника, это следствие интриги против Навоева. Ревизия могла пройти с подачи его заместителя — полковника Станислава Костарева, который якобы добивался отставки шефа.