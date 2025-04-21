Курган богат талантами: аспирант выступил с докладом о молодежном воспитании в МГУ

Аспирант Курганского государственного университета (КГУ) Кирилл Рогозин стал одним из победителей Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2025», которая проходит на базе МГУ имени М.В. Ломоносова. Рогозин выступил с диссертацией на тему педагогики и молодежно-патриотического воспитания. Об этом сообщает telegram-канал «КГУ комьюнити».
«Кирилл Рогозин, аспирант кафедры „Педагогика и методика обучения гуманитарным дисциплинам“ занял второе место в подсекции „Российская молодежь: самоопределение в новой реальности“ (секция „Государственное и муниципальное управление“). Он выступал с докладом „Патриотическое воспитание молодежи: опыт общественных движений и политических партий“», — пишет tg-канал.
Аспирант заметил две вещи: во-первых, за последние три года общественные движения и политические партии накопили много опыта в работе с молодежью — их проекты развиваются, и все больше молодых людей остаются жить и работать в России. Во-вторых, пока нет единой общей программы или платформы для работы с молодежью. Для школьников есть движение «Движение Первых», а для студентов и молодых людей — разные площадки, например, университеты, форумы, компании друзей или коллег. Каждое сообщество живет по-своему, но не хватает общей идеи или истории, которая объединяла бы всю молодежь и вдохновляла ее. Рогозин также отметил, что участие в конференции дало ему возможность познакомиться с единомышленниками среди участников и экспертов, а также получить ценные рекомендации по дальнейшему развитию своей научной темы.
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