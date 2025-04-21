Челябинскую область накроет 26-градусная жара

В Челябинске и области ожидается 26-градусная жара. О погоде на 22 апреля рассказали синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«В связи с ведущими западными и юго-западными потоками Челябинскую область накроет волна тепла. 22 апреля днем в регионе ожидается 21-26 градусов тепла», — уточнили метеорологи.
Синоптики отметили, что ночью возможны кратковременные дожди и грозы, а днем осадков не ожидается. Ветер западный и юго-западный 4-9 метров в секунду порывами до 12 метров в секунду. По ночам еще прохладно, всего 6-11 градусов тепла. В Челябинске порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду, днем также 23-25 градусов выше нуля.
Жара в регионе не продержится больше суток. Из-за смены фронтов жара будет меняться на холод и наоборот каждые сутки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!