Челябинскую область накроет 26-градусная жара

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Жаркая погода вернется в регион на сутки
Жаркая погода вернется в регион на сутки Фото:

В Челябинске и области ожидается 26-градусная жара. О погоде на 22 апреля рассказали синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В связи с ведущими западными и юго-западными потоками Челябинскую область накроет волна тепла. 22 апреля днем в регионе ожидается 21-26 градусов тепла», — уточнили метеорологи.

Синоптики отметили, что ночью возможны кратковременные дожди и грозы, а днем осадков не ожидается. Ветер западный и юго-западный 4-9 метров в секунду порывами до 12 метров в секунду. По ночам еще прохладно, всего 6-11 градусов тепла. В Челябинске порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду, днем также 23-25 градусов выше нуля.

Жара в регионе не продержится больше суток. Из-за смены фронтов жара будет меняться на холод и наоборот каждые сутки.

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В Челябинске и области ожидается 26-градусная жара. О погоде на 22 апреля рассказали синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В связи с ведущими западными и юго-западными потоками Челябинскую область накроет волна тепла. 22 апреля днем в регионе ожидается 21-26 градусов тепла», — уточнили метеорологи. Синоптики отметили, что ночью возможны кратковременные дожди и грозы, а днем осадков не ожидается. Ветер западный и юго-западный 4-9 метров в секунду порывами до 12 метров в секунду. По ночам еще прохладно, всего 6-11 градусов тепла. В Челябинске порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду, днем также 23-25 градусов выше нуля. Жара в регионе не продержится больше суток. Из-за смены фронтов жара будет меняться на холод и наоборот каждые сутки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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