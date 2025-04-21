В Кургане интересно: в кукольном театре пройдет премьера спектакля «Дон Кихот»

В курганском Театре кукол «Гулливер» 25 апреля состоится премьера спектакля «Дон Кихот» по мотивам культового романа Мигеля де Сервантеса. Об этом сообщает telegram-канал «АфишаIКурган» со ссылкой на Театр «Гулливер».
Постановка обещает перенести зрителей в атмосферу средневековой Испании, где границы между реальностью и мечтой стираются, а обычные предметы обретают фантастические черты. «Спектакль исследует философские вопросы о природе идеализма через приключения Алонсо Кехано и его верного оруженосца Санчо Пансы. В постановке использованы оригинальные куклы и декорации, создающие атмосферу средневековой Испании», — написано в tg-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что 25 апреля в Кургане пройдет «Библионочь». Все мероприятия приурочены к 80-летию Победы. Цель — почтить память героев, познакомить с историей и вовлечь в патриотическое воспитание.
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