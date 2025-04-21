Вооруженный мужчина взорвал гранату в московской гостинице «Восход»

Вооруженный пистолетом и гранатой мужчина проник в гостиницу «Восход», расположенную на Алтуфьевском шоссе в Москве. Он поднялся на четвертый этаж отеля, где привел в действие страйкбольную гранату и вломился в номер, где находились женщина и ребенок. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Длинноволосый буян залетел на 4-й этаж отеля, взорвал страйкбольную гранату и стал ломиться в номера постояльцев», — передает telegram-канал. Злоумышленник выбил дверь одном из номеров, внутри находились женщина с дочерью.
По словам пострадавшей, мужчина, угрожая оружием, приказал им смотреть в окно, после чего сел на диван и начал вдыхать неизвестный белый порошок. Все это время он повторял: «Тихо, тихо». Закончив, злоумышленник покинул место происшествия. Женщина и ребенок не пострадали, отделавшись испугом. В настоящее время полиция ведет поиски подозреваемого.
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