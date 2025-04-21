Северным оленям сделали педикюр в челябинском зоопарке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В зоопарках подобные педикюры животным делают регулярно
В зоопарках подобные педикюры животным делают регулярно Фото:

В челябинском зоопарке северным оленям и самке альпака при помощи кусачек и напильников сделали педикюр. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Пришла весна — пришло обновление. Шубы сами свалятся со временем (линька, сэр), а вот с копытами и с когтями не все так просто», — сообщила пресс-служба челябинского зоопарка в telegram-канале.

Педикюр на этот раз был сделан северным оленям и самке альпака. С помощью кусачек и напильников им провели безобидную процедуру — обрезку. В шоке от происходящего осталась только маленькая альпака Карамелька. Для нее подобная процедура прошла впервые.

В зоопарках подобные педикюры животным делают регулярно, хотя в дикой природе такого, конечно, нет. «В зоопарках и на вольном выпасе не всегда удается воспроизвести такое грунтовое покрытие, как в дикой природе в местах обитания данных видов. Все равно получается недостаточно жестко, каменисто и наждачно — копыта самостоятельно не стираются так, как надо», — пояснили в челябинском зоопарке.

Отросшие копыта растут неправильно и трескаются, в трещинах начинает копиться грязь. Все это может вызвать серьезное воспаление. Да и отросшие копыта мешают нормально ходить. Если обрезка проводится правильно, то животное не испытывает никакого дискомфорта, говорят в зоопарке.

Зоопарк Челябинска ранее за один миллион 700 тысяч рублей продал зоопарку Пензы молодую зебру Амазонку, сообщили URA.RU в пресс-службе зоопарка. Зебра родилась в июле прошлого года в семье Анри и Зефирки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В челябинском зоопарке северным оленям и самке альпака при помощи кусачек и напильников сделали педикюр. Об этом сообщила пресс-служба учреждения. «Пришла весна — пришло обновление. Шубы сами свалятся со временем (линька, сэр), а вот с копытами и с когтями не все так просто», — сообщила пресс-служба челябинского зоопарка в telegram-канале. Педикюр на этот раз был сделан северным оленям и самке альпака. С помощью кусачек и напильников им провели безобидную процедуру — обрезку. В шоке от происходящего осталась только маленькая альпака Карамелька. Для нее подобная процедура прошла впервые. В зоопарках подобные педикюры животным делают регулярно, хотя в дикой природе такого, конечно, нет. «В зоопарках и на вольном выпасе не всегда удается воспроизвести такое грунтовое покрытие, как в дикой природе в местах обитания данных видов. Все равно получается недостаточно жестко, каменисто и наждачно — копыта самостоятельно не стираются так, как надо», — пояснили в челябинском зоопарке. Отросшие копыта растут неправильно и трескаются, в трещинах начинает копиться грязь. Все это может вызвать серьезное воспаление. Да и отросшие копыта мешают нормально ходить. Если обрезка проводится правильно, то животное не испытывает никакого дискомфорта, говорят в зоопарке. Зоопарк Челябинска ранее за один миллион 700 тысяч рублей продал зоопарку Пензы молодую зебру Амазонку, сообщили URA.RU в пресс-службе зоопарка. Зебра родилась в июле прошлого года в семье Анри и Зефирки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...