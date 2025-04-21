В челябинском зоопарке северным оленям и самке альпака при помощи кусачек и напильников сделали педикюр. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
«Пришла весна — пришло обновление. Шубы сами свалятся со временем (линька, сэр), а вот с копытами и с когтями не все так просто», — сообщила пресс-служба челябинского зоопарка в telegram-канале.
Педикюр на этот раз был сделан северным оленям и самке альпака. С помощью кусачек и напильников им провели безобидную процедуру — обрезку. В шоке от происходящего осталась только маленькая альпака Карамелька. Для нее подобная процедура прошла впервые.
В зоопарках подобные педикюры животным делают регулярно, хотя в дикой природе такого, конечно, нет. «В зоопарках и на вольном выпасе не всегда удается воспроизвести такое грунтовое покрытие, как в дикой природе в местах обитания данных видов. Все равно получается недостаточно жестко, каменисто и наждачно — копыта самостоятельно не стираются так, как надо», — пояснили в челябинском зоопарке.
Отросшие копыта растут неправильно и трескаются, в трещинах начинает копиться грязь. Все это может вызвать серьезное воспаление. Да и отросшие копыта мешают нормально ходить. Если обрезка проводится правильно, то животное не испытывает никакого дискомфорта, говорят в зоопарке.
Зоопарк Челябинска ранее за один миллион 700 тысяч рублей продал зоопарку Пензы молодую зебру Амазонку, сообщили URA.RU в пресс-службе зоопарка. Зебра родилась в июле прошлого года в семье Анри и Зефирки.
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