«Не могу прийти в чувства»: фигурантов дела топ-силовика выпустили из СИЗО Екатеринбурга

Из екатеринбургского СИЗО вышли езиды, обвиненные в покушении на бизнесмена

21 апреля 2025 в 14:44 Размер текста - 17 +

Важи Гамоян и Раджи Джавоян обвиняются в покушении на убийство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело подполковника Банникова В Екатеринбурге отпустили под домашний арест езидов Важи Гамояна и Раджи Джавояна, которые обвиняются в покушении на бизнесмена Василия Жуйкова, сказали URA.RU в Кировском райсуде. После ЧП коммерсант написал заявление в отдел полиции №2, но дело не расследовалось, потому что езиды, как считает СК, дали взятку уже бывшему руководителю ОП-2 подполковнику Александру Банникову, попавшему в СИЗО. «Следствие просило продлить меру пресечения в виде заключения под стражу. Но суд, выслушав доводы сторон, изменил меру на домашний арест до 13 мая», — сообщили в инстанции. Василий Жуйков заявил URA.RU, что не согласен с таким решением. «Я до сих пор не могу прийти в чувства от этой информации. Следователь уже подал жалобу на решение суда, я тоже подам. Они меня покалечили, ограничили в здоровье: мне сейчас нельзя резко двигаться, поднимать тяжелое, у меня частые головные боли. Примечательно, что под домашний арест их отправила судья Екатерина Иванченко. Ранее она уже судила одного из фигурантов. Тогда ему удалось избежать уголовного наказания. Просто удивительное совпадение», — сказал коммерсант. Компания Джавояна и Гамояна Фото: читатель URA.RU Нападение произошло в декабре 2024 года на территории базы отдыха «Золотые Пески». Компания из 15 человек, в которой были Гамоян и Джавоян, отдыхали в беседке, которая принадлежит Жуйкову. По истечении срока аренды бизнесмен пошел к ним и попросил освободить беседку. Но мужчины отказывались. Он пошел навстречу и продлил им время отдыха. В назначенный час Жуйков вновь попросил компанию уйти, но парни отказались и, как уверяет предприниматель, стали угрожать ему. «На меня накинулись, пуховик порвали, стали бить руками и ногами. Я пытался защититься», — ранее описывал инцидент Жуйков. С заявлением об избиении он обратился в ОП-2. Поначалу ему отказывали в возбуждении дела. Как оказалось позже, Джавоян и Гамоян могли передать взятку Банникову за непривлечение к уголовной ответственности. Отставного подполковника задержали 20 февраля. По версии следствия, Банников получил 100 тысяч рублей. Суд поместил офицера под стражу. В уголовном деле также фигурируют его подчиненные — Екатерина Хабарова и Александр Кулинич. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге отпустили под домашний арест езидов Важи Гамояна и Раджи Джавояна, которые обвиняются в покушении на бизнесмена Василия Жуйкова, сказали URA.RU в Кировском райсуде. После ЧП коммерсант написал заявление в отдел полиции №2, но дело не расследовалось, потому что езиды, как считает СК, дали взятку уже бывшему руководителю ОП-2 подполковнику Александру Банникову, попавшему в СИЗО. «Следствие просило продлить меру пресечения в виде заключения под стражу. Но суд, выслушав доводы сторон, изменил меру на домашний арест до 13 мая», — сообщили в инстанции. Василий Жуйков заявил URA.RU, что не согласен с таким решением. «Я до сих пор не могу прийти в чувства от этой информации. Следователь уже подал жалобу на решение суда, я тоже подам. Они меня покалечили, ограничили в здоровье: мне сейчас нельзя резко двигаться, поднимать тяжелое, у меня частые головные боли. Примечательно, что под домашний арест их отправила судья Екатерина Иванченко. Ранее она уже судила одного из фигурантов. Тогда ему удалось избежать уголовного наказания. Просто удивительное совпадение», — сказал коммерсант. Нападение произошло в декабре 2024 года на территории базы отдыха «Золотые Пески». Компания из 15 человек, в которой были Гамоян и Джавоян, отдыхали в беседке, которая принадлежит Жуйкову. По истечении срока аренды бизнесмен пошел к ним и попросил освободить беседку. Но мужчины отказывались. Он пошел навстречу и продлил им время отдыха. В назначенный час Жуйков вновь попросил компанию уйти, но парни отказались и, как уверяет предприниматель, стали угрожать ему. «На меня накинулись, пуховик порвали, стали бить руками и ногами. Я пытался защититься», — ранее описывал инцидент Жуйков. С заявлением об избиении он обратился в ОП-2. Поначалу ему отказывали в возбуждении дела. Как оказалось позже, Джавоян и Гамоян могли передать взятку Банникову за непривлечение к уголовной ответственности. Отставного подполковника задержали 20 февраля. По версии следствия, Банников получил 100 тысяч рублей. Суд поместил офицера под стражу. В уголовном деле также фигурируют его подчиненные — Екатерина Хабарова и Александр Кулинич. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.