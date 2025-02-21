В Екатеринбурге задержанный топ-силовик замял дело об избиении бизнесмена

В Екатеринбурге задержали полицейского Банникова, который замял дело иностранцев

21 февраля 2025 в 18:32 Размер текста - 17 +

Александру Банникову вменяют коррупционную статью Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело подполковника Банникова Задержанный начальник екатеринбургского отдела полиции №2 (Кировский район) подозревается в получении взятки от хулиганов, которые жестоко избили директора базы отдыха «Золотые Пески» Василия Жуйкова. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. Сам бизнесмен рассказал, как произошло нападение. «В декабре 2024 года группа людей отдыхала на территории. Они плохо вели себя. Я предупредил их… Ситуация была напряженной, я старался в шутку все перевести. Через час вернулся к ним, чтобы сказать, что пора закругляться. В ответ мне стали приходить угрозы. Потом на меня накинулись, пуховик порвали, стали бить руками и ногами. Я пытался защититься», — сказал Жуйков. Затем он написал заявление в ОП-2. Но поначалу ему отказывали в возбуждении уголовного дела. По данным второго источника URA.RU в силовой среде, нападавшими оказались Раджи Джавонян и Важи Гамоян. Именно они, уверяет источник, передали деньги Банникову. «Суд уже арестовал мужчин. Им вменили покушение на убийство», — заключил собеседник агентства. «Я просто очень рад, что у нас есть добросовестные сотрудники правоохранительных органов. Без них ничего бы не было», — отметил Жуйков. Банникова задержали 20 февраля. Скоро ему изберут меру пресечения. «Если информация найдет свое подтверждение, мы дополнительно проинформируем общественность о принятых мерах реагирования в рамках действующего законодательства», — говорил глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых. В областном УФСБ заявили, что сведения о задержании проверяются. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанный начальник екатеринбургского отдела полиции №2 (Кировский район) подозревается в получении взятки от хулиганов, которые жестоко избили директора базы отдыха «Золотые Пески» Василия Жуйкова. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. Сам бизнесмен рассказал, как произошло нападение. «В декабре 2024 года группа людей отдыхала на территории. Они плохо вели себя. Я предупредил их… Ситуация была напряженной, я старался в шутку все перевести. Через час вернулся к ним, чтобы сказать, что пора закругляться. В ответ мне стали приходить угрозы. Потом на меня накинулись, пуховик порвали, стали бить руками и ногами. Я пытался защититься», — сказал Жуйков. Затем он написал заявление в ОП-2. Но поначалу ему отказывали в возбуждении уголовного дела. По данным второго источника URA.RU в силовой среде, нападавшими оказались Раджи Джавонян и Важи Гамоян. Именно они, уверяет источник, передали деньги Банникову. «Суд уже арестовал мужчин. Им вменили покушение на убийство», — заключил собеседник агентства. «Я просто очень рад, что у нас есть добросовестные сотрудники правоохранительных органов. Без них ничего бы не было», — отметил Жуйков. Банникова задержали 20 февраля. Скоро ему изберут меру пресечения. «Если информация найдет свое подтверждение, мы дополнительно проинформируем общественность о принятых мерах реагирования в рамках действующего законодательства», — говорил глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых. В областном УФСБ заявили, что сведения о задержании проверяются. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.