Найден мотоцикл пропавших пермских подростков под Очером

Подростки уехали в лес на мотоцикле и заблудились
Мотоцикл, на котором пропавшие подростки, уехали в лес и потерялись. Об этом URA.RU рассказал мэр Очерского округа Алексей Солодников.
«Найден мотоцикл ребят. Оперативный штаб размещен в отделе полиции. К поиску детей привлекаются волонтеры и местные охотники», — пояснил Солодников агентству.
Известно, что двое подростков поехали в лес на мотоцикле. Там они заблудились и около двух ночи один из них позвонил родителям. С тех пор связи с детьми нет. Ведется их розыск.
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