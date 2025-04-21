Найден мотоцикл пропавших пермских подростков под Очером

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подростки уехали в лес на мотоцикле и заблудились
Подростки уехали в лес на мотоцикле и заблудились Фото:

Мотоцикл, на котором пропавшие подростки, уехали в лес и потерялись. Об этом URA.RU рассказал мэр Очерского округа Алексей Солодников.

«Найден мотоцикл ребят. Оперативный штаб размещен в отделе полиции. К поиску детей привлекаются волонтеры и местные охотники», — пояснил Солодников агентству.

Известно, что двое подростков поехали в лес на мотоцикле. Там они заблудились и около двух ночи один из них позвонил родителям. С тех пор связи с детьми нет. Ведется их розыск.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мотоцикл, на котором пропавшие подростки, уехали в лес и потерялись. Об этом URA.RU рассказал мэр Очерского округа Алексей Солодников. «Найден мотоцикл ребят. Оперативный штаб размещен в отделе полиции. К поиску детей привлекаются волонтеры и местные охотники», — пояснил Солодников агентству. Известно, что двое подростков поехали в лес на мотоцикле. Там они заблудились и около двух ночи один из них позвонил родителям. С тех пор связи с детьми нет. Ведется их розыск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...