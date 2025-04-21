Профайл нового руководителя курганского округа Михайлова

На место главы Лебяжьевского округа (Курганская область) назначили Андрея Михайлова. Ранее он работал юристом в администрации муниципалитета. URA.RU рассказывает, что известно о новом градоначальнике.
Работа в силовых структурах
В открытых источниках содержится ограниченная информация о профессиональном пути Андрея Михайлова до перехода в муниципалитет. Известно, что он проходил службу в управлении МВД России по Курганской области. На какой должности он работал в структуре пока выясняется.
Казачье общество
Среди упоминаний о Михайлове в публичных реестрах значится его участие в деятельности казачьего общества. Человек с аналогичными фамилией и инициалами ранее был учредителем «Станицы Лопатинской» — хуторского казачьего общества, действующего в поселке Лебяжье. Основной задачей этой организации было поддержание общественного порядка и развитие традиций казачества в регионе.
Муниципальная служба
Большую часть своей профессиональной деятельности в последние годы Андрей Михайлов посвятил работе в отделе образования администрации Лебяжьевского округа. В качестве юриста он занимался правовыми вопросами, связанными с функционированием образовательных учреждений, кадровой политикой и взаимодействием с органами власти.
Корреспондент URA.RU попыталась узнать подробности у самого Андрея Михайлова. Однако на звонок журналиста в приемной администрации округа никто не ответил. Информация будет дополнена после получения комментария.
Ранее URA.RU писало, что временно исполняющим обязанности главы Лебяжьевского округа назначили юриста администрации Андрея Михайлова. Его изберут сразу после отставки градоначальника Ирины Фадеевой. Сама чиновница останется работать в мэрии округа. Она заняла место заместителя главы по финансовой части.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».