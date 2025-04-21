Из-за аномальной жары в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

В Челябинской области из-за аномальной жары объявлено штормовое предупреждение, сохраняется высокая пожарная опасность. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометеоцентра.
«Штормовое предупреждение! 20-24 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более», — сообщили синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области в telegram-канале. C 22 по 25 мая в регионе сохраняется высокая пожарная опасность.
В Челябинске и области в ближайшие сутки ожидается 26-градусная жара, порывы ветра местами достигнут 12 метров в секунду. Жаркая погода продержится в регионе минимум до 24 апреля включительно, говорится в прогнозе синоптиков.
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