Из-за аномальной жары в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

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Аномальная жара надвигается на Челябинскую область
Аномальная жара надвигается на Челябинскую область Фото:

В Челябинской области из-за аномальной жары объявлено штормовое предупреждение, сохраняется высокая пожарная опасность. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометеоцентра.

«Штормовое предупреждение! 20-24 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более», — сообщили синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области в telegram-канале. C 22 по 25 мая в регионе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Челябинске и области в ближайшие сутки ожидается 26-градусная жара, порывы ветра местами достигнут 12 метров в секунду. Жаркая погода продержится в регионе минимум до 24 апреля включительно, говорится в прогнозе синоптиков.

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В Челябинской области из-за аномальной жары объявлено штормовое предупреждение, сохраняется высокая пожарная опасность. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометеоцентра. «Штормовое предупреждение! 20-24 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более», — сообщили синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области в telegram-канале. C 22 по 25 мая в регионе сохраняется высокая пожарная опасность. В Челябинске и области в ближайшие сутки ожидается 26-градусная жара, порывы ветра местами достигнут 12 метров в секунду. Жаркая погода продержится в регионе минимум до 24 апреля включительно, говорится в прогнозе синоптиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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