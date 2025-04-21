Запеленговать телефоны пермских подростков, которые пропали в лесу, не удалось

Их мобильные разряжены
Пропавшим в Очерском округе (Пермский край) подросткам по 15 лет. Об этом в telegram-канале сообщил глава Очерского округа Алексей Солодников.
«Запеленговать телефоны ребят не удалось, поскольку они разряжены. На помощь готовится выехать поисковый отряд „ЛизаАлерт“», — написал Солодников.
Ранее URA.RU сообщало о том, что двух подростков ищут в лесу между деревнями Егорово и Кулики. Дети пропали 20 апреля. Они уехали на мотоцикле, но у них закончился бензин, и ребята решили пойти пешком. С тех пор связи с ними нет. Ребят ищут полиция и волонтеры. Штаб операции находится в здании полиции Очера.
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