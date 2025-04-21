Запеленговать телефоны пермских подростков, которые пропали в лесу, не удалось

Алексей Солодников: запеленговать телефоны пропавших подростков не удалось
© Служба новостей «URA.RU»
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Их мобильные разряжены
Их мобильные разряжены Фото:

Пропавшим в Очерском округе (Пермский край) подросткам по 15 лет. Об этом в telegram-канале сообщил глава Очерского округа Алексей Солодников.

«Запеленговать телефоны ребят не удалось, поскольку они разряжены. На помощь готовится выехать поисковый отряд „ЛизаАлерт“», — написал Солодников.

Ранее URA.RU сообщало о том, что двух подростков ищут в лесу между деревнями Егорово и Кулики. Дети пропали 20 апреля. Они уехали на мотоцикле, но у них закончился бензин, и ребята решили пойти пешком. С тех пор связи с ними нет. Ребят ищут полиция и волонтеры. Штаб операции находится в здании полиции Очера.

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Пропавшим в Очерском округе (Пермский край) подросткам по 15 лет. Об этом в telegram-канале сообщил глава Очерского округа Алексей Солодников. «Запеленговать телефоны ребят не удалось, поскольку они разряжены. На помощь готовится выехать поисковый отряд „ЛизаАлерт“», — написал Солодников. Ранее URA.RU сообщало о том, что двух подростков ищут в лесу между деревнями Егорово и Кулики. Дети пропали 20 апреля. Они уехали на мотоцикле, но у них закончился бензин, и ребята решили пойти пешком. С тех пор связи с ними нет. Ребят ищут полиция и волонтеры. Штаб операции находится в здании полиции Очера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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