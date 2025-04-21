Дуров раскрыл правду о приватных переписках в Telegram

Дуров: за 12 лет работы Telegram ни разу не раскрыл личные переписки
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Павел Дуров заявил, что Telegram предоставляет из своей базы только IP-адреса и номера телефонов предполагаемых преступников
Павел Дуров заявил, что Telegram предоставляет из своей базы только IP-адреса и номера телефонов предполагаемых преступников Фото:

За всю историю существования мессенджера Telegram ничего из личных переписок пользователей не было раскрыто. Платформа, по решению суда, предоставляет только номера телефонов и IP-адреса предполагаемых преступников, сообщил ее владелец Павел Дуров

«Telegram за 12 лет своей истории не раскрыл ни единого байта приватных переписок», — заявил Дуров. Его слова передает ТАСС. 

Он подчеркнул, что мессенджер предоставляет только IP-адреса и номера телефонов лиц, подозреваемых в совершении преступлений, и исключительно по решению суда. Павел Дуров добавил, что такие действия соответствуют требованиям европейского законодательства о цифровых услугах.

Ранее основатель Telegram высказался о своем вкладе в сохранение свободы слова в интернете. Он отметил, что его платформа на протяжении многих лет выступает в защиту этого принципа, несмотря на политические перемены в различных государствах, в том числе и в США. Кроме того, он заявил, что число пользователей, активных в Telegram за месяц, превысило один миллиард. Теперь мессенджер занимает второе по популярности место в мире, на первом — WhatsApp  (принадлежат компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), передает деловое издание «Взгляд». 

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За всю историю существования мессенджера Telegram ничего из личных переписок пользователей не было раскрыто. Платформа, по решению суда, предоставляет только номера телефонов и IP-адреса предполагаемых преступников, сообщил ее владелец Павел Дуров.  «Telegram за 12 лет своей истории не раскрыл ни единого байта приватных переписок», — заявил Дуров. Его слова передает ТАСС.  Он подчеркнул, что мессенджер предоставляет только IP-адреса и номера телефонов лиц, подозреваемых в совершении преступлений, и исключительно по решению суда. Павел Дуров добавил, что такие действия соответствуют требованиям европейского законодательства о цифровых услугах. Ранее основатель Telegram высказался о своем вкладе в сохранение свободы слова в интернете. Он отметил, что его платформа на протяжении многих лет выступает в защиту этого принципа, несмотря на политические перемены в различных государствах, в том числе и в США. Кроме того, он заявил, что число пользователей, активных в Telegram за месяц, превысило один миллиард. Теперь мессенджер занимает второе по популярности место в мире, на первом — WhatsApp  (принадлежат компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), передает деловое издание «Взгляд». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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