Дуров раскрыл правду о приватных переписках в Telegram

За всю историю существования мессенджера Telegram ничего из личных переписок пользователей не было раскрыто. Платформа, по решению суда, предоставляет только номера телефонов и IP-адреса предполагаемых преступников, сообщил ее владелец Павел Дуров.
«Telegram за 12 лет своей истории не раскрыл ни единого байта приватных переписок», — заявил Дуров. Его слова передает ТАСС.
Он подчеркнул, что мессенджер предоставляет только IP-адреса и номера телефонов лиц, подозреваемых в совершении преступлений, и исключительно по решению суда. Павел Дуров добавил, что такие действия соответствуют требованиям европейского законодательства о цифровых услугах.
Ранее основатель Telegram высказался о своем вкладе в сохранение свободы слова в интернете. Он отметил, что его платформа на протяжении многих лет выступает в защиту этого принципа, несмотря на политические перемены в различных государствах, в том числе и в США. Кроме того, он заявил, что число пользователей, активных в Telegram за месяц, превысило один миллиард. Теперь мессенджер занимает второе по популярности место в мире, на первом — WhatsApp (принадлежат компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), передает деловое издание «Взгляд».
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