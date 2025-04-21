В Москве построят еще пять крупных предприятий

Власти предоставили инвесторам земельные участки в Западном административном округе Москвы для возведения пяти новых производственных объектов. Об этом сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«В Западном административном округе таким образом выделено 16,1 гектара для предприятий по выпуску компонентов уборочной техники, малых архитектурных форм и столярных изделий, мебели, а также продуктов питания», — рассказал Ефимов. Его слова передает пресс-служба московского градкомплекса.
Заместитель главы города подчеркнул, что предоставленная мера поддержки даст арендаторам возможность сэкономить порядка 250 миллионов рублей на оплате аренды земельных участков. Соглашения с инвесторами были оформлены в рамках реализации крупных инвестиционных проектов (МаИП). Новые производственные комплексы будут построены в районах Ново-Переделкино и Очаково-Матвеевское.
Ранее Ефимов сообщил, что в Москве пройдет аукцион по продаже трех нежилых помещений, расположенных в зданиях, являющихся объектами культурного наследия регионального значения. Он отметил, что одним из обязательных условий сделки станет соблюдение новых собственников охранных обязательств в отношении этих объектов передает RT.
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