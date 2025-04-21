Пропавшие пермские подростки заблудились в лесу, убегая от полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Правоохранители преследовали подростков и те заблудились в лесу
Правоохранители преследовали подростков и те заблудились в лесу Фото:

Подростки, заблудившиеся в лесу недалеко от Очера, и которых ищут почти сутки, пытались скрыться от полиции. Об этом URA.RU рассказал мама одного из мальчиков.

«Они уехали кататься в час дня примерно 20 апреля. В два часа дня за ними уже гналась полиция в Егорово. Они решили уйти от преследования и заехали в лес. Потом звонили, что все хорошо, они идут вдоль какой-то речки, но как оказалось уже на тот момент они не понимали, где находятся. В два часа ночи был последний звонок от сына», — сообщила Надежда, мама одного из мальчиков.

Она также отметила, что на поиски детей вышли кинологи с собаками. «Мы привезли куртку сына, сейчас собака, надеюсь, возьмет след. Самой мне сказали находиться дома в Куликово, есть вероятность, что ребята самостоятельно доберутся до дома, и чтобы я ждала сына здесь», — поделилась пермячка.

На поиски заблудившихся подростков вышли спасатели, волонтеры и местные охотники. Они уже обнаружили мотоцикл, на котором школьники уехали в лес. Поиск детей ведется, в том числе с помощью квадрокоптеров.

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Подростки, заблудившиеся в лесу недалеко от Очера, и которых ищут почти сутки, пытались скрыться от полиции. Об этом URA.RU рассказал мама одного из мальчиков. «Они уехали кататься в час дня примерно 20 апреля. В два часа дня за ними уже гналась полиция в Егорово. Они решили уйти от преследования и заехали в лес. Потом звонили, что все хорошо, они идут вдоль какой-то речки, но как оказалось уже на тот момент они не понимали, где находятся. В два часа ночи был последний звонок от сына», — сообщила Надежда, мама одного из мальчиков. Она также отметила, что на поиски детей вышли кинологи с собаками. «Мы привезли куртку сына, сейчас собака, надеюсь, возьмет след. Самой мне сказали находиться дома в Куликово, есть вероятность, что ребята самостоятельно доберутся до дома, и чтобы я ждала сына здесь», — поделилась пермячка. На поиски заблудившихся подростков вышли спасатели, волонтеры и местные охотники. Они уже обнаружили мотоцикл, на котором школьники уехали в лес. Поиск детей ведется, в том числе с помощью квадрокоптеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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