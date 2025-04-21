Пропавшие пермские подростки заблудились в лесу, убегая от полиции

Подростки, заблудившиеся в лесу недалеко от Очера, и которых ищут почти сутки, пытались скрыться от полиции. Об этом URA.RU рассказал мама одного из мальчиков.
«Они уехали кататься в час дня примерно 20 апреля. В два часа дня за ними уже гналась полиция в Егорово. Они решили уйти от преследования и заехали в лес. Потом звонили, что все хорошо, они идут вдоль какой-то речки, но как оказалось уже на тот момент они не понимали, где находятся. В два часа ночи был последний звонок от сына», — сообщила Надежда, мама одного из мальчиков.
Она также отметила, что на поиски детей вышли кинологи с собаками. «Мы привезли куртку сына, сейчас собака, надеюсь, возьмет след. Самой мне сказали находиться дома в Куликово, есть вероятность, что ребята самостоятельно доберутся до дома, и чтобы я ждала сына здесь», — поделилась пермячка.
На поиски заблудившихся подростков вышли спасатели, волонтеры и местные охотники. Они уже обнаружили мотоцикл, на котором школьники уехали в лес. Поиск детей ведется, в том числе с помощью квадрокоптеров.
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